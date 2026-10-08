Mauro Icardi y Wanda Nara están oficialmente divorciados: “Hay motivos para brindar"

El "Wandagate" habría llegado a su fin y este jueves, el futbolista Mauro Icardi celebró que ya salió la resolución de su divorcio con la conductora Wanda Nara en la justicia italiana, con él como la parte ganadora.

Un Tribunal en Milán dictaminó que la conductora no es culpable del divorcio, ya que se le negó la acusación de adulterio. Aunque también se rechazó el pedido de manutención como cónyuge, que solicitaba una cuota de 250 mil euros mensuales.

El futbolista celebró el fallo de la justicia y se mostró entusiasmado ante la siguiente etapa en su vida: "Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente", inició en su descargo.

De acuerdo con el escrito, la Justicia no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio y, en cambio, señaló que "su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió".

"Nara alegó que, tras contraer matrimonio, se vio obligada a sacrificar su carrera artística ya consolidada debido a las exigencias de la vida familiar y al cuidado de sus dos hijas menores. Dicha afirmación no fue probada.Por el contrario, se considera que la fama de Nara surgió precisamente de su matrimonio con Icardi —jugador y capitán del Inter y, por tanto, una figura de gran renombre en Italia—", indica el documento de la justicia italiana.

Icardi se consideró ganador del proceso del divorcio, por lo que Wanda Nara debe hacerse cargo de las costas del juicio. "Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024. Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia".

En ese sentido, el jugador adelantó que ahora buscará pelear en la Justicia la división de bienes hecha cuando ambos eran aún pareja. "La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso", expresó. "Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.