Netflix anunció una precuela de Bridgerton: de qué tratará

La plataforma Netflix anunció que se está desarrollando una precuela de su exitosa serie "Bridgerton", que tendrá como protagonistas a Lady Violet, la matriarca de la familia, y a Edmund Bridgerton.

La ficción se adentrará en la juventud de la pareja y la historia de amor que los llevó a ser una de las familias más respetadas de la aristocracia, siguiendo la estela del estreno de ‘La reina Charlotte: Una historia de Los Bridgerton’.

En las últimas horas, la plataforma anunció la noticia a sus fieles seguidores con una imagen promocional de un cuadro de la pareja, junto a un comunicado de Lady Whistledown.

"Querido y amable lector, esta autora le escribe con noticias muy emocionantes... Ha llegado el momento de centrar nuestra atención en la matriarca de nuestros queridos Bridgerton. Una nueva serie, que narra el romance de la joven Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, está en marcha", adelantaron desde Netflix.

"El amor que lo inició todo pronto será suyo para ver, querido lector. Esta autora se asegurará de informarle de cualquier novedad. Hasta entonces... Atentamente, Lady Whistledown", cerró.

Netflix anunció una precuela de Bridgerton: de qué trataráPor el momento no hay fecha de estreno de la producción, ni el nombre de los actores que interpretarán a la pareja.

Lo que sí se sabe es que Shonda Rhimes y Nicholas Nardini serán los encargados del guion y ejercerán como showrunners y productores ejecutivos. Tom Verica será director y productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers ejercerá como productora ejecutiva.

En paralelo, Netflix se encuentra filmando su quinta temporada en Londres, enfocada en el romance de Francesca Bridgerton y Michaela Stirling.

Fuente: Noticias Argentinas.