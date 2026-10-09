Desde Taylor Swift a BTS, los clubes de fans de estrellas pop hacen campaña por Lula da Silva

De cara a las elecciones presidenciales en Brasil , en las que los principales candidatos son el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, una serie de club de fans de artistas pop manifestaron su apoyo al actual mandatario. La red congregó a varios seguidores de artistas de EEUU y Corea del Sur mientras el candidato busca ampliar el apoyo en jóvenes.

Entre los artistas cuyos clubes de seguidores brasileños se sumaron a la iniciativa figuran Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga, Billie Eilish, Ariana Grande, Katy Perry, además de los grupos surcoreanos BTS y BLACKPINK, según informó GloboNews.

Clubes de fans de cantantes pop apoyan a Lula da Silva

Los administradores de estos clubes pusieron sus cuentas a disposición de la campaña de Lula para divulgar contenidos electorales, incentivar la participación de los jóvenes y movilizar a los ciudadanos que se abstuvieron de votar en la primera vuelta.

Lula busca ampliar su apoyo entre los electores jóvenes y el miércoles recibió en Brasilia a parlamentarios e influencers digitales de izquierda, en el marco de una reformulación de su equipo de campaña que redujo el protagonismo del presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva.

Fuente: Ámbito.