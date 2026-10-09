Facundo Moyano y Candela Arizaga publicaron nuevas fotos juntos en Madrid en medio de investigación judicial

Facundo Moyano y Candela Arizaga compartieron nuevas fotos juntos durante su viaje por Madrid, España, y se mostraron unidos en medio de la investigación judicial que involucra al exdiputado. La publicación apareció en la cuenta de Instagram del dirigente sindical, quien acompañó las imágenes con una frase dedicada a su pareja: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”.

El carrusel incluyó seis fotografías en las que ambos posan sobre una pasarela junto a una playa. Arizaga también publicó un mensaje en sus historias de Instagram, donde cuestionó el tratamiento público de la causa y se refirió a las restricciones que, según afirmó, les impiden encontrarse en la Argentina.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país”, escribió la joven de 23 años. También sostuvo que la denuncia a la que se hace referencia “nunca existió” y cuestionó las versiones difundidas sobre el expediente.

Qué dijo Candela Arizaga sobre la causa judicial

En su publicación, Arizaga afirmó que, de los 20 testigos mencionados en el caso, solo uno habría declarado que ella manifestó haber sufrido violencia. Además, pidió a quienes la critican que investiguen la situación antes de opinar.

El nuevo intercambio de mensajes se conoció después de que la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación, expresara su intención de entrevistar a la joven. La causa tiene a Moyano imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La fiscalía busca avanzar con distintas medidas para esclarecer los hechos. Además, investiga una posible desobediencia a las restricciones judiciales por un presunto acercamiento entre ambos en un apart hotel del barrio porteño de Monserrat, donde el sindicalista se habría alojado entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

Por qué Facundo Moyano fue detenido en agosto

Moyano fue detenido el 4 de agosto, después de que efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaran a la pareja en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, en el barrio porteño de Belgrano. Según la información del caso, Arizaga había salido corriendo del edificio donde vive el exdiputado, sobre la avenida del Libertador al 5400.

La joven fue trasladada por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano. Luego de la audiencia de intimación de los hechos y de prestar declaración, Moyano recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a distintas pautas de conducta, entre ellas, una restricción de acercamiento a su pareja.

La medida había sido dispuesta durante la etapa inicial de la causa. Después de la declaración del exdiputado, el expediente pasó a la fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad, a cargo de Nocerez.

La investigación por el posible incumplimiento de las restricciones se centra en un presunto acercamiento ocurrido en Buenos Aires. El encuentro que la pareja mostró en Madrid no es, según la información difundida sobre el expediente, el hecho que se analiza bajo esa hipótesis.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga tiene 23 años y trabaja como modelo, promotora y creadora de contenido en redes sociales. Cuenta con casi 400.000 seguidores en Instagram, donde comparte fotografías de sus viajes y publicaciones vinculadas con marcas de belleza y cuidado de la piel.

A comienzos de 2024, la joven también tuvo una relación con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. El vínculo duró algunos meses y ella lo acompañó en distintas apariciones televisivas.

Fuente: Perfil.