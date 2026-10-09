Harlem Festival vuelve este fin de semana a Santa Fe con Cazzu, Babasónicos y La Vela Puerca

La octava edición del festival se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano. La programación reunirá a referentes del rock, el pop, la música urbana y la escena independiente, con Babasónicos, Cazzu, La Vela Puerca y Las Pelotas entre los nombres principales.

Santa Fe volverá a recibir este fin de semana al Harlem Festival, que desplegará durante dos jornadas una extensa programación musical en el Predio de la Estación Belgrano.

La octava edición se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre, con distintos escenarios y una grilla que cruza generaciones y estilos. Entre las figuras convocadas aparecen Babasónicos, Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Los Pericos, Guasones y Turf.

Babasónicos, al frente de la primera jornada

La programación del sábado tendrá a Babasónicos entre sus principales atractivos. Ese día también pasarán por los escenarios El Plan de la Mariposa, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, Peces Raros y Coti.

La grilla se completa con Perras on The Beach, Bhavi, Acru, Oney1, Tussiwarriors, Lisandro Skar, Reybruja, BB Asul y Kill Flora.

El cierre de Babasónicos en el escenario Outdoor será uno de los momentos centrales de una jornada que también tendrá una fuerte presencia del rock alternativo y las nuevas escenas urbanas.

Cazzu, La Vela Puerca y Las Pelotas, el domingo

El segundo día tendrá como figuras principales a Cazzu, La Vela Puerca y Las Pelotas.

También estarán Los Pericos, Guasones, Turf, Cruzando el Charco y La T y La M, junto con La Grecia, Ramma, Taichu, Juana Rozas, Cosmic Kid, Ainda, Sakatumba, La Valenti y Malta Caramelo.

La presencia de Cazzu marcará uno de los puntos fuertes de la jornada, en una programación que volverá a combinar música urbana, rock y propuestas de la escena emergente.

Entradas y horarios

Las puertas del Predio de la Estación Belgrano abrirán a las 14 y los espectáculos comenzarán durante la tarde para extenderse hasta la madrugada.

De acuerdo con la información difundida por la organización, todavía quedan abonos y entradas individuales por jornada. También se mantiene la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y en seis cuotas sin interés con Visa de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos.

Fuente: LT9.