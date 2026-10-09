Nelson Castro expresó su deseo de dirigir la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

El periodista, médico y músico habló sobre la nueva etapa que atraviesa como director orquestal y manifestó su interés en ponerse al frente de la formación entrerriana. Lo hizo durante una entrevista en Radio 2820. Por el momento, se trata de una aspiración de Castro y no existe una presentación anunciada oficialmente.

Nelson Castro manifestó su deseo de dirigir alguna vez la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, en medio de una etapa de su trayectoria en la que viene profundizando una vocación que lo acompaña desde hace años: la dirección orquestal.

La posibilidad surgió durante una entrevista que mantuvo con Daniel Van Der Beken en el programa Parte Diario, de Radio 2820. Allí, Castro habló de su relación con la música y del espacio cada vez mayor que la dirección ocupa junto con su actividad como periodista.

Según consignó Radio 2820, durante la conversación apareció la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y Castro expresó su interés por vivir la experiencia de trabajar con el organismo provincial, al que conoce y valora por su importancia cultural.

No existe hasta el momento un concierto anunciado ni una convocatoria oficial. La posibilidad quedó planteada a partir del deseo expresado por el propio periodista durante la entrevista.

Aunque su figura está asociada fundamentalmente con el periodismo y su profesión de médico neurólogo, la música forma parte desde hace tiempo de la vida de Nelson Castro. En los últimos años comenzó a desarrollar de manera más visible su formación y práctica como director de orquesta.

Ese recorrido ya lo llevó al frente de distintas agrupaciones. Entre sus experiencias recientes se encuentra la dirección de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera de Chascomús y su participación junto al maestro Andrés Tolcachir en la dirección de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, de acuerdo con la información publicada por Radio 2820.

La eventual llegada de Castro a Entre Ríos sumaría otra experiencia a ese camino y tendría como protagonista a uno de los organismos culturales más importantes de la provincia.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección artística de Luis Gorelik, mantiene durante 2026 su programación de conciertos en distintos escenarios provinciales.

Por ahora, el encuentro entre Castro y la Sinfónica entrerriana permanece en el terreno de una posibilidad. Pero fue el propio periodista quien dejó expresado públicamente su interés: quiere dirigirla.

Fuente: Parte Diario, Radio 2820.