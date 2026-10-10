“Sos gordo y una persona”: Carolina Álvarez, de la gordofobia a “Las Malvinas son argentinas” en San Sebastián

La actriz Carolina Álvarez se refirió a la gordofobia y los estereotipos sobre los cuerpos en la industria audiovisual y sostuvo que “sos gordo y una persona” tras su rol coprotagónico en la serie “Mis muertos tristes”, dirigida por Pablo Larraín e inspirada en los relatos de Mariana Enríquez, que es furor luego de su estreno en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde, junto a Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, llevó la consigna “Las Malvinas son argentinas”.

En declaraciones televisivas, la actriz definió al festival como “una burbuja de felicidad”, al tiempo en que reveló que la tira fue presentada como una película y que “tuvo su gran estreno, muy ovacionada, la gente gritó como loca durante 15 minutos”: “Al día siguiente todos nos saludaron y dijeron que les encantaba el trabajo”.

“Cuando se estrenó la serie, no pude parar de llorar. La gente aplaudía y yo lloraba porque ya la había visto, pero no con 1.500 personas. En el avión, me sentí realizada, fue la misma felicidad que había sentido cuando grabé”, relató y, en cuanto a su personaje, recordó que “atraviesa toda la historia”.

Además, remarcó la importancia de ser valorada actoralmente: “Estudié teatro durante nueve años y que vean lo actoral en mí, es todo”. Es que la realización llegó luego de “años difíciles, llenos de lucha y con varios castings de por medio en los que no quedaba”. Asimismo, sostuvo que el prejuicio de su cuerpo “siempre” estuvo presente.

“Acá me eligieron por la actuación y porque conecté con el director. Si bien, ser gorda es importante para la serie, no es algo que se muestre en forma negativa o fea. Sos gordo, pero sos una persona, podés comer, no como muestran siempre en las series, en forma desaforada. Tampoco sos la gorda, amiga de la linda. No está el estereotipo”, añadió.

Respecto a la modificación en la mirada de los cuerpos en la industria del espectáculo y, en parte sobre la sociedad, la intérprete consideró que cambió “muy poquito”: “Hay directores, como Pablo -Larraín-, que tiene una mente muy abierta y pueden ver esto de ponernos a trabajar a personas que no solemos ver en el medio”.

“El estereotipo está ahí todavía, nos quieren encasillar como ‘La gorda que no para de comer, que tiene todo mal y que es fea’. Me llegaron propuestas en mi vida, donde me pedían que coma mucho desaforadamente, o que querían que me muestre mal por ser gorda. La gordura no se tiene que llevar así tampoco, hay distintos tipos de casos”, continuó.

Álvarez, junto a Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner llevaron a San Sebastián, un kimono con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y protagonizaron uno de los momentos más emotivos del encuentro en la alfombra roja. Al respecto, la artista señaló: “Se sintió bien que haya gente a la que le importe el país y sus políticas, y lo puedan mostrar, hablar y comunicar”.

“Se trata de mostrar que, en este momento, tenemos que estar más unidos que nunca. Me parece muy bueno que haya voces como las de Dolores -Fonzi- y Mercedes -Morán-”, cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.