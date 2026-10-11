Los Fundamentalistas reunieron a seguidores de todo el país en su primer show en Tucumán

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado convocaron seguidores de todo el país para el show en Tucumán.

El Hipódromo del Parque 9 de Julio recibió este sábado por primera vez a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El recital estuvo atravesado por el recuerdo del Indio Solari y convocó a fanáticos llegados desde distintos puntos de la Argentina. Hubo un importante operativo de seguridad y largas filas para ingresar al predio.

Tucumán vivió este sábado una jornada marcada por la llegada de miles de seguidores del Indio Solari para acompañar el primer recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la provincia.

El escenario fue el Hipódromo del Parque 9 de Julio, hasta donde llegaron fanáticos procedentes de diferentes puntos del país. Familias, grupos de amigos y seguidores de distintas generaciones comenzaron a hacerse visibles desde temprano en las calles de San Miguel de Tucumán, en una convocatoria que tuvo un significado particular después de la muerte de Carlos “Indio” Solari, ocurrida el 5 de junio pasado a los 77 años.

Según informó La Gaceta, la expectativa por el concierto pudo advertirse varias horas antes de que comenzara la música. La presencia de visitantes transformó distintos sectores de la ciudad y el movimiento se concentró especialmente en los alrededores del Hipódromo. Para muchos, el viaje había sido organizado con anticipación y terminó convirtiéndose también en una forma de homenaje al músico que encabezó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego desarrolló su etapa solista junto a Los Fundamentalistas.

El ingreso al predio demandó paciencia. El operativo dispuso cuatro controles de seguridad y las filas fueron creciendo durante la jornada hasta extenderse, de acuerdo con el medio tucumano, hacia la zona de la terminal de ómnibus.

La presentación tuvo además una carga emotiva inevitable. Fue uno de los conciertos de Los Fundamentalistas después de la muerte de Solari y el primero del grupo en territorio tucumano. La banda había confirmado en junio que mantendría el recital previsto para octubre pese al fallecimiento de su histórico líder.

Más allá de lo estrictamente musical, la convocatoria tuvo repercusión en la actividad turística de la provincia. La llegada de público desde otras jurisdicciones generó movimiento en alojamientos, gastronomía y transporte durante el fin de semana, señaló La Gaceta.

En el Hipódromo terminaron encontrándose distintas generaciones unidas por un mismo repertorio. Esta vez, con una ausencia imposible de soslayar: la del Indio Solari. El primer paso de Los Fundamentalistas por Tucumán quedó así atravesado tanto por las canciones como por la memoria de quien las convirtió, durante décadas, en parte central de la historia del rock argentino.

Fuente: La Gaceta.