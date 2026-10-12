Gustavo Yankelevich habló sobre la violencia que sufrieron los hijos de Romina Yan

El productor teatral Gustavo Yankelevich habló públicamente sobre las situaciones de violencia que atravesaron sus nietos tras el fallecimiento de Romina Yan en 2010, luego de que Valentín Yan hiciera público su testimonio sobre el calvario que vivió en su infancia.

El joven piloto de TC2000 confesó haber vivido, junto a su hermano, episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano. Además, agradeció a su abuelo por sacarlos de esa convivencia y por obtener la custodia judicial.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, destacó Valentín en una entrevista con Infobae.

A través de sus redes sociales, el productor les dedicó un emotivo mensaje a sus nietos Franco y Valentín, y realizó una aclaración sobre el presente de su nieta menor, Azul, quien aún mantiene el apellido de su padre y no forma parte de los relatos de Valentín.

"Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla….. tienen toda mi admiración. Los amo! @franyan_ @valenyan_", escribió Gustavo Yankelevich en una publicación en Instagram.

Rápidamente, los comentarios se llenaron de usuarios expresando su admiración por el productor teatral y su rol en la vida de sus nietos. Entre ellos están los escritos de Yanina Latorre, Nico Vázquez, Darío Barassi, Santi Talledo, Mery del Cerro, Rochi Igarzabal, Jimena Barón, Marley, Flor de la V y más.

Ante las consultas e hipótesis de los usuarios sobre por qué Azul no se había mudado junto a sus hermanos en aquel momento, el productor aclaró la situación y pidió que protegieran a la joven de 20 años.

“Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudió. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas.