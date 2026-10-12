Hallaron filmaciones inéditas de Los Redondos grabadas hace 40 años y las restauraron en 4K

El material corresponde a un recital que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofreció en diciembre de 1985 en Palladium, uno de los escenarios emblemáticos de la época. Las cintas permanecieron durante cuatro décadas en el altillo de una casa de San Miguel y ahora fueron recuperadas para el documental Buscando a Patricio Rey.

Un registro prácticamente desconocido de los primeros años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota salió a la luz cuatro décadas después de haber sido filmado. Se trata de imágenes tomadas durante una presentación de la banda en el boliche Palladium, en Buenos Aires, que permanecieron guardadas durante años y fueron recientemente recuperadas y restauradas.

Según informó TN, las filmaciones corresponden al show que Los Redondos ofrecieron el 28 de diciembre de 1985 en el local de Reconquista 945. El material incluye imágenes del recital y también momentos previos a la presentación, cuando el grupo todavía estaba lejos de alcanzar la masividad que tendría años después.

Las cintas aparecieron dentro de unas cajas guardadas en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo forma parte del trabajo realizado para Buscando a Patricio Rey, un proyecto documental que busca reconstruir distintos momentos de la historia de la banda.

De un videoclip inconcluso a un documento histórico

La historia de esas imágenes había comenzado en 1985. De acuerdo con lo reconstruido por TN, un grupo de estudiantes de cine se acercó a Los Redondos con la intención de realizar un videoclip. El proyecto llegó a contar con la participación de Carlos “Indio” Solari en la elaboración de un guion para Criminal Mambo.

Hubo una filmación en estudio, pero el videoclip nunca llegó a terminarse. En medio de aquel trabajo, los realizadores tuvieron además la posibilidad de acompañar a la banda en Palladium y registrar el recital con una cámara Súper 8.

Esas imágenes sobrevivieron aunque el proyecto original quedara inconcluso. Con el paso de los años las cintas dejaron de circular y su rastro se perdió, hasta su recuperación cuatro décadas después.

El material tiene especial valor porque corresponde a una etapa de Los Redondos de la que existen muchos menos registros audiovisuales que de los años posteriores. La banda todavía transitaba el circuito porteño y estaba comenzando a consolidar una identidad que luego marcaría una parte decisiva del rock argentino.

Los rollos encontrados fueron enviados a un laboratorio especializado de Madrid, donde se realizó un escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K para recuperar las imágenes y preservar el mayor nivel de detalle posible.

Había además otro desafío: las películas no conservaban sonido. Para reconstruir el recital, los realizadores recurrieron al audio de consola registrado aquella noche y lo sincronizaron con las imágenes filmadas en Súper 8.

El resultado permite volver a ver fragmentos de aquella presentación y escenas del detrás de escena con una calidad muy superior a la del soporte en el que fueron registradas originalmente.

Parte de ese trabajo ya puede verse en un adelanto de Buscando a Patricio Rey. El documental incorporará así un testimonio audiovisual que permaneció fuera de circulación durante 40 años y que ahora suma nuevas imágenes a la historia de Los Redondos y del Indio Solari.

Fuente: TN.