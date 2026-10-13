Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega, a un mes de haberse casado

La actriz y conductora Julieta Prandi anunció este lunes su separación del cantante Emanuel Ortega, luego de cumplir un mes de casados.

Prandi dio a conocer la ruptura en sus redes sociales, luego de haber contraído matrimonio con Ortega en una ceremonia íntima celebrada en el Registro Civil de San Isidro.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora en una historia de Instagram.

Asimismo, Prandi explicó los motivos por los cuales salió a dar a conocer la separación: "Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”.

Durante los últimos días habían trascendido versiones que indicaban que la conductora mantendría un vínculo tirante con sus cuñados, algo que ella se encargó de desmentir en varias ocasiones y que incluso señaló que tenía una buena relación con sus suegros Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, remarcó.

Por último, Prandi indicó en el comunicado: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

La actriz y conductora se había casado con Ortega el pasado 15 de septiembre, luego de una relación que comenzó en 2020, en plena pandemia por Covid-19, a partir de un mensaje que el músico le envió por Instagram luego de ver una fotografía de unas vacaciones en Cuba.

“Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, había contado Prandi meses atrás, en una entrevista televisiva.

Fuente: Noticias Argentinas.