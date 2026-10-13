Murió RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que interpretó al hijo de Walter White, a los 34 años

Hay dolor en Hollywood tras el reciente fallecimiento del actor RJ Mitte, conocido por interpretar a "Walter White Junior" en la exitosa serie Breaking Bad, a sus 34 años. Su representante confirmó a distintos medios estadounidenses que su muerte fue producto de suicidio.

La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por Sean Reilly, su representante, a través de un comunicado. “Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, informó a la BBC.

“Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”, continuó el comunicado.

De acuerdo con la información que trascendió, el Departamento de Policía de Brownsville recibió una llamada a las 12:50 p. m., hora local, y encontró a Mitte muerto en su domicilio.

Si bien la policía dijo que la causa y forma de muerte aún están siendo investigadas, su representante confirmó al medio Variety que se trató de un suicidio.

RJ Mitte saltó a la fama al interpretar al hijo de Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston, en Breaking Bad durante las cinco temporadas emitidas entre 2008 y 2013. Al igual que su personaje en la ficción, el actor fue diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años, lo que lo llevó a transformarse en activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Entre los múltiples proyectos que el actor tuvo en su carrera, Mitte protagonizó "Triumph", donde encarnó a un estudiante de último año de secundaria con parálisis cerebral que aspiraba a ser luchador, y participó en series y películas como Now Apocalypse, The Oak Room, The Recall y Guardianes de la Justicia.

Como activista, fundó la organización The Mitte Foundation “para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad”, y fue embajador de organizaciones relacionadas con la parálisis cerebral, como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s.

Fuente: Noticias Argentinas.