Ricardo Montaner vuelve a Argentina con su gira “El último regreso"

El ícono de la música en español, Ricardo Montaner, volverá a presentarse en Argentina, en el marco de su gira "El último regreso" y realizará fechas en Mendoza, Buenos Aires y Mar del Plata, como cierre de una de las giras más exitosas de su carrera.

El recorrido internacional alcanzó un total de 47 sold out y un triple número 1 en los charts de Billboard con su single “Para Que Seas Feliz”. Tras haber cantado frente a miles de espectadores en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe, el artista se presentará en Argentina el 21 de marzo en Aconcagua Arena (Mendoza), 24 de marzo en Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires y el 26 de marzo en el Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).

En esta oportunidad, las entradas estarán a la venta desde este miércoles 14 de octubre a las 13, en feverup.com (para el show de Mendoza), movistararena.com.ar (Buenos Aires) y en entradauno.com (Mar del Plata).

Tras su exitoso reencuentro con el público argentino a principios de 2026 con 6 shows con entradas completamente agotadas, la gira de Montaner ofrecerá ‘una vuelta más’ en 2027 para que sus fans disfruten sus grandes canciones, aquellas que se convirtieron en clásicos y que siguen siendo cantadas por distintas generaciones como “Me Va A Extrañar”, “Tan Enamorados”, “La Cima del Cielo”, “Castillo Azul”, así como también sus más recientes éxitos: “Para Que Seas Feliz”, “Si Tuviera Que Elegir” y “El Último Regreso”.

Con producción de Fenix Entertainment, el recorrido de Montaner ya pasó por Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo, Costa Rica, Bogotá, Lima, Asunción, Barranquilla, Atlanta, Houston, Dallas, Ontario, Los Ángeles, Salt Lake City, Orlando, Miami, Nueva York, Fairfax, Boston, Chicago, Tampa, Puerto Rico, República Dominicana y, más recientemente, en Centroamérica con shows agotados en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El regreso de Montaner no solo se vive sobre los escenarios. Su nueva canción “Para Que Seas Feliz” alcanzó simultáneamente el #1 en tres charts de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último en su versión junto a Edén Muñoz.

La canción también llegó al #1 en Argentina, Chile, México y Perú, confirmando que, décadas después de sus primeros grandes éxitos, Montaner continúa conectando con el público y conquistando nuevas audiencias.

Montaner se encuentra actualmente en Madrid, donde ya agotó todas las entradas para su concierto el 13 de octubre en Movistar Arena. Su gira por Europa incluirá paradas en París, Suiza (sold out), Londres y Estocolmo (sold out), para luego regresar el año próximo a América y Europa.

En las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de su carrera.

Fuente: Noticias Argentinas.