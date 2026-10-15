Abel Pintos se llevó el Oro y María Becerra fue la gran ganadora de los Martín Fierro de la Música

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se realizó este miércoles en Tango Porteño. Abel Pintos recibió el Oro y fue elegido Mejor Artista Masculino, mientras que María Becerra obtuvo tres estatuillas. Pimpinela se llevó el Platino y Charly García recibió una distinción especial como “Leyenda de leyendas”.

La música argentina tuvo este miércoles su propia noche de Martín Fierro. APTRA realizó por primera vez una ceremonia dedicada exclusivamente a reconocer artistas, bandas, productores y distintas expresiones de la industria musical, con Hernán Drago y Edith Hermida al frente de la conducción.

El premio mayor de la noche quedó en manos de Abel Pintos, quien recibió el Martín Fierro de Oro en reconocimiento a su trayectoria e impacto en la música argentina. El bahiense ya había subido al escenario para recibir la estatuilla como Mejor Artista Masculino.

María Becerra, que había llegado a la ceremonia como la artista con mayor cantidad de nominaciones, terminó además como la más premiada. Ganó como Mejor Artista Femenina, obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum por Quimera y fue distinguida en Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por Quimera Show 360° en River.

Otro de los premios centrales fue el Martín Fierro de Platino, entregado a Pimpinela. Lucía y Joaquín Galán recibieron la distinción por una carrera que atravesó varias generaciones y que mantiene al dúo en actividad después de más de cuatro décadas.

La ceremonia tuvo también un momento especialmente dedicado a Charly García. El músico ganó como Mejor Artista Rock/Alternativo y recibió una distinción creada especialmente para él: “Leyenda de leyendas”. García agradeció mediante un video grabado y dejó una frase breve: “Nunca creí ganarme un Martín Fierro”.

Entre los nombres fuertes de la nueva escena, Lali se impuso como Mejor Artista Pop y también compartió con Turf el premio a Mejor Colaboración por Loco un poco. Luck Ra y Miranda! ganaron en Mejor Canción por Tu misterioso alguien, mientras que L-Gante fue elegido Mejor Artista Urbano.

El folklore tuvo como ganadora a Soledad Pastorutti; Ulises Bueno recibió el premio como Mejor Artista de Cuarteto; Dalila fue distinguida como Mejor Artista Tropical Femenina y Uriel Lozano, en la categoría masculina. Ráfaga se quedó con el reconocimiento a Mejor Grupo/Banda Tropical.

La primera edición incluyó además una serie de homenajes a artistas de extensa trayectoria. Fueron reconocidos Carlos “La Mona” Jiménez, el Chaqueño Palavecino, Raúl Lavié, Palito Ortega, Patricia Sosa, Juanse y Alejandro Lerner, además de una distinción dedicada a Luis Alberto Spinetta.

Entre los momentos que más repercusión generaron estuvo el premio a Canción viral, que obtuvo Wanda Nara por Bad Bitch.

La gala comenzó con una alfombra roja y tuvo distintos segmentos musicales. Pasaron por el escenario Ángela Leiva, Euge Quevedo, Ráfaga, Malena Narvay, Emanero y Bandana, mientras que Los Palmeras estuvieron a cargo del cierre.

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra, por Quimera Show 360° en River.

Mejor Artista Urbano: L-Gante.

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano.

Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil.

Mejor Productor/a Musical: Big One.

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti.

Mejor Concepto Visual: Emanero.

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo.

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila.

Mejor Grupo/Banda: Turf.

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.

Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.

Mejor Artista DJ: Javier Zuker.

Mejor Artista Pop: Lali.

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.

Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.

Mejor Cortina Musical de TV: LAM.

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.

Mejor Álbum: María Becerra, por Quimera.

Mejor Colaboración: Turf & Lali, por Loco un poco.

Mejor Banda de Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Canción: Luck Ra & Miranda!, por Tu misterioso alguien.

El cierre encontró así a Abel Pintos con el Oro, a Pimpinela con el Platino y a María Becerra como la artista con más premios competitivos de la primera edición de los Martín Fierro de la Música.

Fuente: Noticias Argentinas.