Marcelo Tinelli volvió con “Dale Match”, su nuevo ciclo de humor y actualidad en streaming

El conductor estrenó este miércoles por la noche su nuevo ciclo en Infobae en Vivo. Acompañado por Anita Martínez, Baulo y Carito Müller, retomó algunos recursos ligados a VideoMatch y presentó una propuesta que combina actualidad, humor, música, participación del público y cámaras en la calle.

Marcelo Tinelli volvió a ponerse al frente de un programa de entretenimiento. Este miércoles 14 de octubre, a las 21, debutó con Dale Match, su nuevo ciclo en Infobae en Vivo, la señal de streaming del medio digital.

Según informó Infobae, el conductor estuvo acompañado en la primera emisión por Anita Martínez, Baulo y Carito Müller. Diego Castro, que también forma parte del equipo, no pudo participar del estreno porque tenía función de teatro y su ausencia terminó convirtiéndose, desde los primeros minutos, en uno de los chistes de la noche.

La apertura recuperó una marca histórica de Tinelli. Mientras sonaba Costumbres argentinas, de Los Abuelos de la Nada, volvió a pronunciar frente a cámara su conocido “Buenas noches, América”. Incluso bromeó con que tuvo que hacer memoria para volver a decirlo.

El programa se propone repasar las noticias de cada jornada, pero desde una lógica atravesada por el humor, los comentarios de la mesa y la improvisación. “Este es un programa para repasar las noticias del día”, explicó Tinelli al presentar el formato.

El ciclo no quedará limitado al estudio. El conductor adelantó que habrá cámaras en la calle, participación del público y espacios para personas que quieran mostrar distintos talentos. Entre esas propuestas aparece una vieja idea asociada a VideoMatch: los “30 segundos de fama”.

“Está bueno hacer el 30 segundos de fama, porque para mí es un momento donde la gente muestra sus habilidades también”, señaló.

El estudio cuenta además con tribuna y una dinámica distendida, en la que incluso integrantes del equipo técnico pueden intervenir en las conversaciones. Ese tono quedó claro desde el arranque, cuando Anita Martínez sintetizó en clave de humor lo que podía suceder al abordar la actualidad: “Te vamos a desinformar”.

Humor y guiños a otras etapas

Anita Martínez tuvo una presentación especial con La flor más bella, de Memphis La Blusera, y Tinelli repasó algunos momentos de su carrera, entre ellos su participación en Patinando por un sueño y su triunfo en Bailando por un sueño en 2014 junto a Bicho Gómez.

Después se sumaron Baulo y Carito Müller. El gran ausente fue Diego Castro, situación que Tinelli aprovechó para bromear: “Es el primer programa en la historia que empieza algo y hay uno de los integrantes de la mesa que no viene”.

Otro de los momentos del debut estuvo a cargo de Roberto Peña, quien apareció caracterizado como Robbie Williams, en un guiño a la reciente presencia del cantante británico en Argentina.

En las próximas emisiones se incorporará Castro y también está prevista la participación de Pachu Peña, dos veces por semana.

Con Dale Match, Tinelli inicia una nueva etapa dentro de Infobae en Vivo, trasladando al streaming algunos de los recursos que marcaron sus años en televisión: el contacto con la gente, los personajes, la improvisación y el humor alrededor de la actualidad.

Fuente: Infobae.