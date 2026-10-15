María Becerra, Lali, Abel Pintos y Charly García, entre los ganadores del primer Martín Fierro de la Música

La Mona Jimenez con el Martín Fierro a la Trayectoria.

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se realizó este miércoles en Tango Porteño, con 26 categorías destinadas a reconocer a artistas, bandas, productores y distintas expresiones de la escena musical argentina. María Becerra se llevó dos de los premios centrales de la noche, mientras que Lali, Abel Pintos y Charly García también fueron distinguidos.

Los Martín Fierro de la Música tuvieron este miércoles su primera edición, en una ceremonia realizada en Tango Porteño y conducida por Hernán Drago y Edith Hermida.

Entre los nombres más destacados de la noche estuvo María Becerra, quien ganó como Mejor Artista Femenina y también obtuvo el premio a Mejor Álbum por Quimera. Lali fue elegida Mejor Artista Pop, mientras que Abel Pintos recibió la estatuilla como Mejor Artista Masculino.

En rock y música alternativa, el reconocimiento fue para Charly García, quien además recibió una distinción especialmente creada para él bajo el nombre “Leyenda de leyendas”. El músico agradeció a través de un video grabado.

La ceremonia incluyó también premios por trayectoria. Fueron reconocidos Carlos “La Mona” Jiménez, por su recorrido en el cuarteto; Chaqueño Palavecino, en folklore; Raúl Lavié, por su trayectoria en el tango, y Palito Ortega, por su aporte a la música popular. También hubo distinciones para Patricia Sosa, Juanse, Alejandro Lerner y un reconocimiento a Luis Alberto Spinetta.

El Martín Fierro de Platino quedó en manos de Pimpinela, el dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán.

Uno de los premios que generó repercusión fue el de Canción viral, que recibió Wanda Nara por Bad Bitch.

La gala contó además con actuaciones de Ángela Leiva, Euge Quevedo, Ráfaga, Malena Narvay, Emanero y Bandana, entre otros artistas.

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra, por Quimera Show 360° en River.

Mejor Artista Urbano: L-Gante.

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano.

Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil.

Mejor Productor/a Musical: Big One.

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti.

Mejor Concepto Visual: Emanero.

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo.

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila.

Mejor Grupo/Banda: Turf.

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.

Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.

Mejor Artista DJ: Javier Zuker.

Mejor Artista Pop: Lali.

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.

Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.

Mejor Cortina Musical de TV: LAM.

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.

Mejor Álbum: María Becerra, por Quimera.

Mejor Colaboración: Turf & Lali, por Loco un poco.

Mejor Banda de Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Fuente: Noticias Argentinas.