Fonseca llegará a Argentina con su tour “Antes que el tiempo se vaya”

El reconocido cantautor colombiano Fonseca llegará a Buenos Aires en marzo de 2027, en el marco de su gira “Antes que el tiempo se vaya tour”, de nombre homónimo del álbum número once del intérprete, una producción de 12 canciones que el propio artista ha descrito como uno de los trabajos más personales de su carrera.

Con producción de Fenix Entertainment, el ganador de nueve premios Latin Grammy se presentará el próximo 6 de marzo en el teatro Gran Rex donde pondrá en escena el mencionado álbum que cuenta con un estilo íntimo, honesto y profundamente conectado con sus raíces.

A través del compilado, Fonseca refleja una etapa de madurez artística en la que la experiencia, las emociones y la necesidad de vivir el presente se convierten en el hilo conductor de sus canciones; con colaboraciones con destacados artistas de distintas generaciones y universos musicales, entre ellos Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico.

Después de culminar exitosamente el “Tropicalia Tour” con un concierto sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril de 2026, Fonseca se prepara para reencontrarse con sus seguidores en una nueva gira que recorrerá Latinoamérica y Estados Unidos.

El recorrido incluirá presentaciones en importantes mercados de Chile, Argentina, Centroamérica y Estados Unidos. Además, regresará a escenarios emblemáticos como Radio City Music Hall en Nueva York, Kaseya Center en Miami y Kia Center en Orlando, además de dar inicio a esta nueva etapa de su carrera con un esperado concierto en el Estadio El Campín de Bogotá y presentarse en YouTube Theater, en el área de Los Ángeles.

Próximamente se anunciarán nuevas fechas que ampliarán el recorrido de esta gira.

El lanzamiento de su disco llega, además, en un momento de importantes reconocimientos para el artista. “Antes Que El Tiempo Se Vaya” recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” y a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año. Asimismo, las canciones “Venga lo que venga” y “Nunca Me Fui” fueron nominadas al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Tropical.

Estos reconocimientos consolidan la relevancia del álbum dentro de la música latina y acompañan una nueva etapa creativa en la que Fonseca busca llevar sus canciones a los escenarios con una energía renovada, una producción a la altura de su propuesta musical y la cercanía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Fuente: Noticias Argentinas.