Murió Sahara Rey, una influencer señalada como exnovia de Justin Bieber, a los 34 años

La modelo australiana Sahara Ray, quien saltó a la fama al ser señalada como novia de Justin Bieber, falleció en las últimas horas a sus 34 años, según confirmó su familia.

De acuerdo con la información de medios internacionales, la diseñadora falleció el domingo 18 de octubre tras una internación. No se ha confirmado la causa de su muerte.

"Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida", declaró la familia de Sahara a TMZ.

¿Quién era Sahara Ray?

La modelo australiana saltó a la fama por su gran presencia en redes sociales, como influencer, amasando una cantidad de seguidores a corta edad. Además, al tiempo que lanzaba su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim.

Llegó a la fama internacional cuando fue fotografiada de vacaciones con Justin Bieber en Hawái, en el 2016, junto a otras influencers. En ese entonces, se los vinculó sentimentalmente. Previamente, fue vinculada al cantante australiano Cody Simpson.

Fuente: Noticias Argentinas.