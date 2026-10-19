Qué ver en Netflix: la corta y adictiva serie de intriga política, "La diplomática"

Netflix renovó su catálogo con una producción que combina conflictos diplomáticos, tensiones personales y negociaciones al límite. La propuesta vuelve a poner el foco en los pasillos del poder, donde una conversación privada puede tener consecuencias internacionales y una decisión tomada a puertas cerradas puede desatar una crisis.

Se trata de La diplomática, el thriller político creado por Debora Cahn que regresó el 15 de octubre con su cuarta temporada. La ficción, protagonizada por Keri Russell, retoma la historia de Kate Wyler, una embajadora estadounidense que debe lidiar con conflictos internacionales mientras intenta mantener bajo control una vida personal cada vez más complicada.

De qué trata la nueva temporada de "La diplomática" La cuarta temporada de La diplomática se estrenó el pasado 15 de octubre y ya se encuentra disponible en Netflix. La entrega tiene ocho capítulos y continúa los acontecimientos de la temporada anterior, con una crisis política que amenaza con desbordar los límites de la diplomacia.

Kate Wyler vuelve a quedar en una posición delicada después de los acontecimientos que sacudieron la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. En esta oportunidad, la embajadora debe enfrentar las consecuencias de una operación secreta vinculada con el robo de un arma nuclear rusa, una maniobra que eleva la tensión internacional y pone en riesgo el equilibrio entre potencias.

La situación se vuelve todavía más compleja por el papel de la presidenta Grace Penn y del vicepresidente Hal Wyler. Sus decisiones y sus acuerdos secretos abren un frente de conflicto que Kate intenta contener, mientras busca evitar que las diferencias políticas desemboquen en un enfrentamiento de mayor escala.