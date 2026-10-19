Tini Stoessel canceló su show en Miami: los motivos

La cantante Tini Stoessel canceló su presentación programada para el domingo 18 de octubre a tan solo 30 minutos de comenzar debido al incumplimiento de requerimientos técnicos y de seguridad fundamentales que "ya habían sido acordados previamente", según informó ella en un extenso comunicado que publicó en sus redes.

La productora a cargo del evento comunicó la noticia desligando a la artista, a quien señalaron que "estaba lista para subir al escenario" para dar el show. Mientras que ella sostuvo que "no fue un simple inconveniente técnico", sino que se trataba de fallas graves que atentaban contra su seguridad y la de su equipo.

Los fanáticos que se acercaron al Kaseya Center para la presentación fueron notificados de la cancelación a tan solo 30 minutos de su inicio y no se habló de una reprogramación de la misma. Por otra parte, la productora indicó que el dinero de las entradas será devuelto a través de la misma forma de pago.

El escándalo sucede poco después de conocerse la interna familiar en la familia Stoessel, por sobre los derechos de la gira Futttura y el patrimonio de la cantante.

El comunicado de Tini Stoessel

A raíz de la cancelación a último momento, Tini emitió un comunicado dirigido a sus seguidores, en el que habló sobre los motivos que la llevaron a no subirse al escenario para la presentación. "Miami. Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros", lamentó.

En ese sentido, mencionó que su equipo lleva días haciendo todo lo posible para adaptar el show a cada escenario, pero que algunas circunstancias están fuera de su alcance: "Cuando llegamos al venue, nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas".

Según explicó, hubo fallas de coordinación desde el minuto uno: "El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos".

Y agregó: "Tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos".

A pesar de los intentos de su equipo para que el show siguiera adelante, las circunstancias no se dieron para que transcurriera de manera segura. "Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron", aclaró.

Además, advirtió que hay "numerosas deficiencias técnicas y operativas" que no están mencionadas en el comunicado: "Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar".

"Mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mí", sumó.

Por último, lamentó haber llegado a esta instancia: "Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto".

"Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables. Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas.