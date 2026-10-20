Diego Peretti habló sobre su participación en Orsai y la presunta estafa de Hernán Casciari

El actor Diego Peretti habló por primera vez sobre su participación en la productora Orsai, luego de que su nombre quedara vinculado a la presunta estafa y administración fraudulenta de la que se acusa al escritor Hernán Casciari. En ella, buscó desligarse de cualquier responsabilidad económica.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un grupo de 18 socios productores acusa al escritor de haber promocionado inversiones con promesas de alta rentabilidad que no se cumplieron. Los mismos aportaron sumas de entre 50 y 3.000 dólares para financiar películas y series.

En ese sentido, el actor buscó limpiar su imagen. "Esto es todo lo que tengo para decir sobre este tema", escribió sobre la publicación que compartió en sus redes sociales, en la que explicó cuál fue su participación exacta en el proyecto.

"Hernán Casciari me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había desarrollado y gestionado para producir 'La uruguaya': un sistema en el que quienes aportaban dinero podían participar del proyecto como «socios productores»", aclaró.

De acuerdo con su testimonio, él fue contratado por la productora que, debido al financiamiento de la misma, debió realizar tareas ad honorem: "Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem".

Según explicó, él estuvo al tanto "desde el primer momento" de que la película fue financiada gracias a inversiones de "miles de personas que confiaron en el proyecto". "Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible", sumó.

Diego Peretti habló sobre su participación en Orsai y la presunta estafa de Hernán CasciariPeretti aclaró que tanto él como Javier "firmaron contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos" y que no tuvieron participación alguna en las ofertas a inversores.

"Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto", explicó.

"Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.