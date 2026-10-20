Murió a los 82 años el actor Antonio Grimau

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento del actor Antonio Grimau a los 82 años de edad, una noticia que causó pesar en el ámbito de la cultura nacional donde se desempeñó de manera ininterrumpida a lo largo de más de seis décadas.

La entidad dio a conocer el deceso mediante un comunicado en el que remarcó el valor de su aporte artístico tanto en los escenarios teatrales como en la televisión y la cinematografía del país: "Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino".

Nacido bajo el nombre de Antonio Rebolini en marzo de 1944, el artista dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo a los 16 años a partir de una convocatoria para formar parte de un elenco que llevaría a escena una pieza de Bertolt Brecht en la sala Charles Chaplin del barrio porteño de Almagro. Hasta ese momento, el joven Rebolini alternaba sus jornadas laborales en diversos oficios fabriles, entre ellos el rubro del calzado, hasta que la vocación interpretativa le ofreció un nuevo rumbo personal y profesional.

Su seudónimo artístico fue adoptado como un homenaje inspirado en una composición musical referida a Julián Grimau, referente político español ejecutado durante el régimen franquista.

A lo largo de su carrera, el público argentino lo identificó como una de las figuras sobresalientes de las ficciones televisivas, destacándose en ciclos de tono romántico como Dos a quererse, Trampa para un soñador y Soy gitano, para luego revalidar su vigencia en producciones más contemporáneas como Valientes, Herencia de amor y Herederos de una venganza.