Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Luis Brandoni a 6 meses del fallecimiento del actor

A seis meses del fallecimiento del actor Luis Brandoni, su esposa Saula Benavente compartió una publicación en redes recordándolo. Entre las imágenes, destacó una carta escrita de puño y letra del actor estadounidense Robert De Niro, quien hizo llegar sus condolencias al enterarse de la triste noticia.

Saula mostró a sus seguidores una carta blanca dedicada a ella, en la que el actor lamentaba el retraso en enviar la nota. El papel tenía inscrito "Robert De Niro" en el centro.

La misma decía: "¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia".

Y agregaba: "¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!".

Luis Brandoni y Robert De Niro compartieron una estrecha amistad de más de cuatro décadas, que nació durante un encuentro en Nueva York en 1986. Su estrecho vínculo quedó inmortalizado en Nada, la serie que protagonizaron juntos en Disney Plus.

La esposa de Luis Brandoni lo recordó a seis meses de su fallecimiento

Con una serie de imágenes que retratan lo que fue su relación, Saula Benavente recordó con cariño a su pareja y reflexionó sobre su pérdida. El actor falleció el pasado 20 de abril a sus 86 años, tras una internación producto de un accidente doméstico, del cual lamentablemente no pudo recuperarse.

"Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos. Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices. A sus pies la eternidad, Sr Beto", escribió en la publicación.

Fuente: Noticias Argentinas.