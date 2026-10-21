“Hay mucho manoseo, estamos hartos”: Valentina Bassi sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad

La actriz Valentina Bassi, madre de un joven parte del espectro autista, se refirió a la Ley de Emergencia en Discapacidad y sostuvo que “hay mucho manoseo”, al tiempo que mostró su hartazgo en la movilización que se realiza frente al Congreso, durante el debate en Diputados.

Los funcionarios debatieron la prórroga de la normativa para avanzar en su tratamiento en una sesión maratónica. Por su parte, personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector se movilizaron para reclamar por sus necesidades.

“Estamos hartos, hay mucho manoseo, mucha corrida de último momento”, remarcó Bassi, al tiempo que expresó: “Tengo que atender los desafíos que tiene mi hijo, que son un montón. Esta no es una ley superadora. Tenemos que juntarnos con los diputados, con los aliados y con quienes nos reciben”, apuntó la intérprete.

Frente a la posibilidad de la disconformidad del Ejecutivo, apuntó: “Siempre está la posibilidad del veto porque es un presidente vetador. Si sale el dictamen de mayoría, con todos los puntos que exigimos que incorporen, ¿va a vetar un proyecto oficialista? ¿Qué van a hacer los diputados oficialistas, van a votar en contra?”

“También puede no cumplirla, como hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que no la cumple”, cerró la artista.

Fuente: Noticias Argentinas.