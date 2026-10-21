Helmut Ditsch debuta en el cine con una película autobiográfica que costó 6 millones de euros

El artista plástico argentino Helmut Ditsch presentará su primera película, “Helmut. El hielo y la eternidad transitoria”, en el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, una producción autobiográfica ficcionada que demandó siete años de trabajo y una inversión de seis millones de euros financiada íntegramente con recursos propios.

Ditsch asumió los roles de director, guionista y protagonista de la obra, concebida como un homenaje a su madre, Inge, y a su esposa, Marion, ambas fallecidas a la misma edad. El proyecto comenzó a rodarse en 2018 y terminó su etapa de edición en 2026, con interrupciones vinculadas a la pandemia de coronavirus y distintos conflictos internacionales.

La película, de 118 minutos, se filmó en escenarios naturales de Europa y América, con locaciones en Malta, Cerdeña, Viena, los Alpes, Tenerife y el salar de Uyuni, en Bolivia. La búsqueda de precisión estética llevó a que los exteriores se registraran durante las primeras horas del amanecer y los últimos minutos de luz del día.

El artista también realizó sus propias escenas de riesgo, para las que se preparó físicamente con actividades como la escalada en hielo y la equitación. El largometraje combina diálogos en alemán, español y francés, idiomas vinculados a su historia personal.

La participación de Ditsch delante de cámara tuvo el impulso del actor Viggo Mortensen, quien, según relató el artista, le recomendó que interpretara su propia historia y asumiera la dirección del proyecto.

El elenco reúne intérpretes europeos y argentinos, entre ellos la actriz franco-alemana Jeanne Goursaud y el actor Joaquín Berthold. La banda sonora incluye composiciones para piano del propio Ditsch, música clásica y canciones de Charly García, amigo del artista.

La obra surgió de la intención de trasladar al cine un homenaje que, según explicó Ditsch, no podía abarcar en una pintura. El artista definió la película como una forma de expresar sus vivencias y elaborar las pérdidas personales que marcaron su historia.

Las proyecciones en el Festival de Mar del Plata serán el viernes 6 de noviembre a las 20, el sábado 7 a las 17 y el domingo 8 a las 14.30, en la sala 2 del cine Ambassador.

Fuente: Noticias Argentinas.