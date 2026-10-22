La fuerte indirecta de Tini a sus padres en pleno show: “Mi equipo, ustedes y Rodrigo son mi familia”

A dos meses de que estallara el escándalo, Martina “Tini” Stoessel lanzó una frase en pleno show en Venezuela que fue interpretada como una indirecta hacia su papá, Alejandro Stoessel.

La cantante volvió a subirse a un escenario el miércoles por la noche, cuando se presentó en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, en una nueva parada de su gira Futttura.

Dicho show fue el primero tras la sorpresiva cancelación del recital que tenía previsto el pasado 18 de octubre en Miami, que fue suspendido apenas minutos antes del horario anunciado y dejó a miles de fanáticos entre lágrimas y desconcierto.

En un primer comunicado, los organizadores atribuyeron la decisión al “incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, mientras que la propia artista publicó un descargo en sus redes sociales en el que apuntó contra la producción del evento y dejó en evidencia su malestar por lo sucedido.

En ese contexto, durante su presentación en Venezuela, Tini protagonizó un momento cargado de emoción al dirigirse a sus seguidores y pronunciar unas palabras que no pasaron inadvertidas.

“Mi equipo es mi familia. Ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó la Triple T frente al público, en una referencia que muchos interpretaron como un mensaje indirecto hacia sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco Stoessel.

“Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, agregó la cantante, que también se quebró en llanto durante el espectáculo al recordar las dificultades que atravesó en el último tiempo.

“Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, reconoció, refiriéndose tanto a la cancelación del show de Miami como del conflicto familiar.

La frase de la cantante se produce en medio de las versiones sobre una fuerte interna con su padre, quien durante 15 años estuvo al frente de la gestión de su carrera y fue una figura clave desde sus comienzos en Violetta.

Según trascendió, las diferencias estarían relacionadas con cuestiones económicas y patrimoniales, así como con la administración de los negocios vinculados a su trayectoria artística.

En ese contexto, Tini habría decidido reorganizar su equipo de trabajo y tomar el control directo de su carrera, mientras que las partes continuarían negociando a través de sus abogados para resolver las diferencias sobre los porcentajes y los derechos vinculados a los negocios de la artista.

Por el momento, no trascendió un acuerdo definitivo ni se conocieron detalles oficiales sobre las negociaciones, aunque la crisis habría repercutido tanto en el plano personal como en la organización de algunos compromisos profesionales de la cantante, que continúa adelante con su gira internacional.

Fuente: Clarín.