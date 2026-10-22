María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026.

La periodista fue distinguida con el máximo galardón durante la ceremonia organizada por APTRA en el Goldencenter de Parque Norte. Antes había recibido el premio a Labor periodística femenina por su trabajo en De acá en más, de Urbana Play. En su discurso reivindicó el oficio, el cuidado de la palabra y la intimidad que todavía conserva la radio.

María O’Donnell recibió este miércoles el Martín Fierro de Oro de Radio 2026, al cierre de la ceremonia que distinguió a las principales figuras y programas de la radiofonía argentina. La entrega se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y fue conducida por Luis Novaresio y Luciana Rubinska.

Según publicó Infobae, O’Donnell se mostró sorprendida cuando anunciaron su nombre y convocó a sus compañeros a acompañarla en el escenario. “Qué emoción tan inesperada. No saben lo que se los agradezco”, expresó al recibir la estatuilla.

La periodista ya había sido premiada durante la gala en la categoría Labor periodística femenina, por su trabajo al frente de De acá en más, el programa que conduce por las mañanas en Urbana Play.“Me terminé enamorando perdidamente de la radio”En su discurso, O’Donnell repasó parte de su recorrido profesional y recordó sus primeros trabajos en el medio junto a Marcelo Palacios, en Radio Mitre, dentro del programa de Jorge Ginzburg, donde también participaba Ernestina Pais. En ese marco, valoró especialmente el homenaje que la ceremonia dedicó a Pais y recordó que la radio era su medio preferido.

También evocó su paso por el periodismo gráfico y explicó que la maternidad terminó acercándola definitivamente a la radio. “Cuando fui mamá, era una época en la que el periodismo gráfico era bastante incompatible con la maternidad y me mudé a la radio como mi casa principal”, contó, de acuerdo con la crónica de Infobae.

O’Donnell recordó además a Magdalena Ruiz Guiñazú, una de sus referentes, y mencionó a Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum y Andy Kusnetzoff entre quienes fueron importantes en distintos momentos de su recorrido profesional.

“En la radio me terminé enamorando perdidamente de este medio tan noble”, sostuvo.El lugar de las mujeres y el cuidado de la palabraDurante su intervención, la periodista también se refirió a las dificultades que históricamente encontraron las mujeres para conducir programas de primera mañana y ocupar lugares de opinión política y económica.

“Nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar también”, afirmó, y destacó el respaldo que recibió de Andrés Pandiella, primero en Metro y luego en Urbana Play.

O’Donnell dedicó buena parte del reconocimiento al equipo de De acá en más, ciclo que se acerca a los diez años, y agradeció especialmente a productores, periodistas, operadores y técnicos.

Uno de los tramos más fuertes de su discurso estuvo dedicado al ejercicio del periodismo en el actual escenario público. “Amamos la radio, cuidamos la palabra, cuidamos las formas”, señaló. Y agregó que, en un momento en que considera que la palabra y el periodismo están siendo maltratados, buscan sostener una manera de trabajar basada en el cuidado y la conversación.

En esa misma línea definió el tipo de periodismo que intenta ejercer: “Un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia, sino a una conversación”.La intimidad de la radioSobre el final, O’Donnell volvió sobre una de las características que, a su entender, distingue al medio de otros formatos.

“La radio todavía tiene ese ámbito de intimidad donde somos muchos, pero hay una conversación y una confianza que todos ustedes depositan en nosotros cada día que prenden la radio y nos eligen”, expresó.

La ceremonia distinguió la producción radial correspondiente a 2025, tanto de AM como de FM, en 32 categorías, además de entregar reconocimientos a trayectorias y realizar distintos homenajes.

La gala fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y transmitida en vivo por Infobae. Al comienzo de la ceremonia, el presidente de la entidad, Luis Ventura, reivindicó la decisión de realizar una premiación específica para la radio y cerró su intervención con una defensa del medio: “¿Quién dijo que la radio estaba muerta? [...] ¡Aguante la radio!”.

Fuente: Infobae.