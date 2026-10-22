Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores

Los premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se llevaron adelante en Goldcenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que la alfombra roja estuvo a cargo de Guido Záffora y Paula Varela.

Con 32 categorías, el premio mayor es el Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de la periodista María O'Donnell que agradeció emocionada y recordó su labor junto a Ernestina Pais: "En mi primer Martín Fierro, trabajaba con Magdalena Ruiz Guiñazú. Me formé en periodismo en las redacciones de los diarios. Me mudé a la radio como mi casa principal y me enamoré perdidamente de este medio tan noble".

"El primero que me dio lugar en la radio fue Jorge Lanata", señaló antes de repasar su recorrido y añadió: "La mayoría de quienes opinan de economía y política son hombres y las mujeres seguimos en lucha por eso", continuó la periodista. ´

"La palabra y el periodismo están muy maltratados, nosotros lo hacemos con amor y cuidado. Somos muchos, pero hay una conversación y confianza del público que nos elige cada día. Somos felices en un periodismo que no grita, adjetiva, ni se enoja", cerró.

Radio Rivadavia tuvo gran protagonismo durante la noche, un claro ejemplo llegó de la mano de Willy Kohan que ganó el premio al mejor columnista político por su labor en Radio Rivadavia. El "Rotativo del aire" también se llevó una estatuilla por el mejor servicio informativo. Asimismo, Pan y Circo también obtuvo el galardón de la mano de Jonatan Viale.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, abrió la gala con un importante mensaje en defensa de la premiación y destacó la presencia de lo más destacado de la radiofonía argentina.

El primer homenaje de la noche fue para Julio Lagos, el prestigioso locutor de radio y presentador de televisión argentino, por ser "una de las voces que permanecieron" y una historia "que no terminó de contarse".

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la gala fue el homenaje y el recuerdo de la periodista Ernestina Pais, con una sentida locución de Gastón Pauls. "Gracias, Ernestina", se escuchó en el evento que destacó su trayectoria en la radio. La locutora falleció el pasado 26 de junio, producto de un violento accidente de tránsito en San Isidro.

También hubo un conmovedor homenaje al periodista Chiche Gelblung, otra de las grandes pérdidas de este año, por su gran "impacto generacional" en los medios de comunicación. "Periodista no solo se nace, también se muere", fueron las palabras que resonaron al final de un archivo con los momentos más destacados de su carrera.

En un segmento especial de la velada, Eduardo Feinmann fue el encargado de presentar el homenaje al recientemente fallecido Oscar "El Negro" Oro, "una voz inconfundible" que causó un impacto en la radiofonía argentina. "El Negro que sentía la radio como nadie", destacó el conductor.

La siguiente es la lista de ganadores:

Oro: María O´Donnell

Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Mejor labor en operación: Gabriel Marsili (FM Los40)

Labor humorística: Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre)

Mejor labor en producción: Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Labor locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Programa periodístico matutino diario FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)

Programa periodístico vespertino diario FM: Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)

Movilero: Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)

Programa agropecuario: La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)

Programa deportivo: Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen)

Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)

Programa semanal en AM: Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)

Programa cultural/educativo: Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)

Labor locución masculina: Sebastián Bresler (Mitre)

Columnista político: Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Columnista económico: Willy Kohan (Rivadavia)

Servicio informativo: Rotativo del aire (Rivadavia)

Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)

Programa nocturno AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)

Columnista policial / judicial: Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)

Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)

Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Labor en musicalización: Delta Music Team (FM Delta)

Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero – Delta)

Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Programa periodístico vespertino diario AM: Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Labor conducción femenina: María Isabel sánchez (Encendidos en la tarde – Radio Mitre)

Labor conducción masculina: Paulo Vilouta (Vilouta 910 - Radio La Red)

Fuente: Noticias Argentinas.