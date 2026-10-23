Charly García cumple 75 años: una historia que atraviesa el rock argentino

El músico nació el 23 de octubre de 1951. De la formación clásica y el descubrimiento de los Beatles a Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista, construyó una obra que atravesó generaciones. Un recorrido por su historia, a partir de una publicación de Infobae.

Charly García cumple hoy 75 años. El compositor que escribió “Rasguña las piedras”, “Los dinosaurios” e “Inconsciente colectivo” llega a este viernes 23 de octubre con una trayectoria que ocupa un lugar central en la música argentina. Sus canciones acompañaron la adolescencia de varias generaciones, encontraron cómo hablar durante la censura y siguieron cambiando cuando el reconocimiento le habría permitido quedarse en un lugar conocido.

Con motivo del aniversario, el periodista César Litvak publicó en Infobae un recorrido por 75 episodios de su vida. Allí aparecen el chico que sorprendía frente al piano, las bandas que hicieron historia, los encuentros con otros músicos y las declaraciones de un artista que también convirtió las entrevistas en un espacio para la provocación y el humor.

Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951. Su relación con la música comenzó muy temprano: tenía oído absoluto y a los cuatro años realizó su primera presentación pública en el Conservatorio Thibaud Piazzini. Estudió a Mozart, Beethoven y Chopin, y a los doce obtuvo el título de profesor de teoría y solfeo.

Después escuchó a los Beatles. Aquel descubrimiento abrió otras posibilidades para el adolescente formado en la música clásica. “El primer show que recuerdo haber visto fue por televisión: los Beatles en lo de Ed Sullivan, y fue determinante para que yo decidiera ser los Beatles o algo así”, recordó, en una de las declaraciones recuperadas por Infobae.

En el Instituto Dámaso Centeno conoció a Nito Mestre. Hacia 1968 comenzaron a darle forma a Sui Generis, una banda que tuvo varios integrantes antes de encontrar en el dúo su formación más reconocida. En 1972 publicaron Vida, con “Canción para mi muerte”, y llegaron a un público que empezaba a reconocerse en esas letras.

Confesiones de invierno, de 1973, amplió esa llegada con canciones como “Rasguña las piedras”. Un año después, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones mostró un cambio: sintetizadores, mayor complejidad musical y una mirada crítica sobre las relaciones de poder. La censura dejó fuera de la edición original a “Botas locas” y “Juan Represión”.

La despedida de Sui Generis, el 5 de septiembre de 1975, reunió a más de 25.000 personas en dos funciones en el Luna Park. Charly tenía apenas 23 años y ya había escrito una parte del cancionero del rock argentino.

Participó también de PorSuiGieco, junto con Mestre, Raúl Porchetto, León Gieco y María Rosa Yorio. Con La Máquina de Hacer Pájaros profundizó su interés por el rock sinfónico, los teclados y los arreglos elaborados. El grupo publicó dos discos: el primero, homónimo, en 1976, y Películas, en 1977.

La siguiente sociedad musical nació con David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Serú Girán apareció en 1978 y, después de una recepción inicial distante, terminó convertido en una de las bandas más convocantes del país. “Seminare” y “Eiti Leda” estuvieron en el debut; luego llegaron La grasa de las capitales, Bicicleta y Peperina.

En plena dictadura, “Canción de Alicia en el país” encontró en la alegoría una forma de nombrar el horror. La sofisticación musical convivía con letras que exigían escuchar entre líneas. En diciembre de 1980, unas 60.000 personas asistieron al concierto de Serú Girán en La Rural. La despedida de aquella etapa llegó en marzo de 1982, en Obras Sanitarias.

Ese año García compuso la música de la película Pubis angelical y lanzó Yendo de la cama al living, comienzo de su carrera solista. “No bombardeen Buenos Aires”, “Yo no quiero volverme tan loco” e “Inconsciente colectivo” integraron un disco que presentó en Ferro ante unas 25.000 personas.

En 1983 viajó a Nueva York y grabó buena parte de Clics modernos en Electric Lady, el estudio creado por Jimi Hendrix. Publicado en noviembre, poco antes de la asunción de Raúl Alfonsín, el álbum incorporó ritmos bailables, sintetizadores y una nueva forma de trabajar las canciones. Allí estaban “Nos siguen pegando abajo”, “No me dejan salir” y “Los dinosaurios”.

Al año siguiente apareció Piano bar. Con Fito Páez incorporado a su banda, García sumó “Demoliendo hoteles”, “Promesas sobre el bidet” y “Cerca de la revolución” a un repertorio que crecía a una velocidad extraordinaria.

Los encuentros con otros artistas dejaron sus propias historias. Con Luis Alberto Spinetta proyectó un disco que no llegó a concretarse, pero del que quedó “Rezo por vos”. Con Pedro Aznar grabó Tango y Tango 4. En 1997 compartió con Mercedes Sosa Alta fidelidad, un álbum que llevó sus composiciones a la voz de la cantora.

“Sabés lo que es que Mercedes te cante un tema; el tema adquiere una monumentalidad enorme y a la vez ternura”, dijo García, según recoge la publicación de Infobae.

Durante los noventa editó Filosofía barata y zapatos de goma, cuya versión del Himno Nacional provocó una causa judicial que quedó sin efecto; presentó la ópera rock La hija de la lágrima y abrió con Say No More otra etapa de experimentación musical y escénica.

En 2002 llegó Influencia, por el que recibió el Gardel de Oro. Un año después publicó Rock and Roll YO, dedicado a María Gabriela Epumer, su guitarrista y amiga, fallecida ese año. Tras una internación en 2008, volvió a los escenarios en 2009 y ofreció en Vélez el recordado Concierto subacuático, bajo una lluvia torrencial.

La discografía continuó con Random, en 2017, y La lógica del escorpión, en 2024. Este último reunió colaboraciones de David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez, además de una participación póstuma de Spinetta.

A los 75 años, recorrer la vida de Charly supone volver sobre esos discos y sobre las distintas personas que fuimos cuando los escuchamos. El chico del piano terminó escribiendo canciones que se cantan en una casa, en una cancha o en un recital. Algunas nacieron hace más de medio siglo. Todavía encuentran a quién hablarle.

Fuente: Infobae, César Litvak.