Desde River hasta Litto Nebbia y Palito Ortega: los saludos a Charly García por su cumpleaños.

El prócer del rock nacional, Charly García, cumplió 75 años y destacadas figuras de la cultura, además de sus colegas, celebraron con el intérprete: desde el Club Atlético River Plate y Fito Páez, hasta Litto Nebbia y Palito Ortega dijeron presente en los saludos.

En medio de un día colmado de celebraciones, donde cientos de fanáticos se concentraron en la esquina de la casa del músico, el artista anunció su documental en Netflix con la frase: "Ahora sí, 'Charly x Charly'."

Entre las felicitaciones, se pronunció el Club Atlético River Plate: "75 años haciendo historia con su música y llevando siempre la banda en el alma. ¡Feliz cumpleaños, 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙮!" Junto al texto, compartieron una imagen del músico con la camiseta de la banda. Detrás del artista se puede ver un piano y, sobre él, un pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Un infaltable fue Fito Páez, que dejó una extensa carta a las 12.00 de la noche: "Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo. Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí, soportado momentos insoportables, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir. Gracias Charly por ser la música, ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día".

"Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años. Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría; incluso en tus momentos más darkis. Es que cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo", añadió.

En línea, Fito expresó: "Artista necesario y obligado. Sigo aprendiendo de vos, gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede; por no tener miedo, por haberte animado; por mostrármelo todo, el bien y el mal, y por haberme permitido estar a tu lado".

"Habrás cometido pecados mortales también, ¿quién no? El que esté libre de culpas que arroje la primera piedra !Te amo García Moreno de mi vida! ¡Felices 75!", cerró Páez.

Por su parte, la cantante y actríz Lali Espósito publicó una historia en su perfil de Instagram donde subió una imágen del músico y escribió: "Feliz cumpleaños, amor total". Junto a la publicación, añadió, de fondo, la canción "Necesito tu amor".

Palito Ortega, íntimo amigo de García, compartió tres imágenes de ambos mientras tocaban la guitarra en un jardín, mientras quela tercera imágen los muestra cuando brindaban con copas de champagne en un sofá. Frente al texto, escribió: "Feliz cumpleaños, querido amigo".

Nito Mestre también le dedicó unas sentidas palabras y una foto de ambos: "Amigo querido, no estoy para darte este sentido abrazo que te daran por mí. Pero, quiero que sepas que 60 años de amistad no pasan inadvertidos. Todo el resto, ya lo sabes".

David Lebón publicó un sentido video en donde se muestra mientras canta canciones del cumpleañero y fotografías juntos. Además, escribió: "¡Feliz cumpleaños, Carlitos! Sos mucho más que un amigo, sos un hermano que me dio la vida y la música. Gracias por tantos momentos compartidos y, sobre todo, por convencerme de ir a Búzios. Te amo, hermano".

Fuente: Noticias Argentinas.