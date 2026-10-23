La publicación de Antonela Roccuzzo tras la premiación de Messi: “Orgullo”

La empresaria Antonela Roccuzzo le dedicó unas emotivas palabras a su pareja, el futbolista Lionel Messi, luego de que este fuera reconocido con el Premio Princesa de Asturias, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Campoamor de Oviedo.

A través de una publicación en redes sociales, con imágenes de ambos en el evento que tuvo como protagonista al astro del fútbol, la rosarina expresó su profunda admiración por su esposo en el día que fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario.

El evento tuvo una gran convocatoria de fanáticos, que recibieron a Messi con bombos y platillos. Además, la pareja cenó con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

En la gala, el jurado destacó sus logros dentro de la cancha, su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de los jóvenes vulnerables. A Messi le otorgaron una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.

El emotivo mensaje de Antonela "Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias @leomessi", escribió la empresaria en una publicación que reunió más de 600 mil me gustas.

"Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos", cerró.