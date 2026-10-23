Soledad habló de la enfermedad de su padre y contó la historia detrás de “Mi Refugio”

Soledad Pastorutti atraviesa la celebración de sus 30 años de carrera con el lanzamiento de Vale la pena, un disco de diez canciones inéditas. Pero entre esos temas hay uno que ocupa un lugar especialmente sensible: Mi Refugio, dedicado a su padre, Omar Pastorutti, cuyo estado de salud se ha deteriorado al punto de que, según contó la cantante, ya no la reconoce habitualmente.

“Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo”, reveló Soledad este jueves durante una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

La artista ya había hablado del tema durante la presentación de su nuevo álbum, cuando explicó lo difícil que había sido grabar la canción. Mi Refugio nació como un agradecimiento a su padre, a quien reconoce como una figura decisiva tanto en su vida como en el comienzo y desarrollo de su carrera.

La canción no se concentra en la enfermedad. Recupera, en cambio, el vínculo entre ambos, el apoyo que recibió desde muy chica y la libertad que, asegura, su padre siempre le dio para elegir su propio camino.

“Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, expresó.

Soledad recordó también que Omar fue un padre que procuró mantener el mismo trato con ella y con su hermana Natalia, más allá de la exposición pública que alcanzó su carrera. “Ha sido un padre muy justo con las dos también”, señaló.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Soledad le hizo escuchar Mi Refugio. “Yo no sé qué entendió, pero lloró”, contó. La reacción llegó a preocupar a un amigo de la familia, quien incluso le sugirió que retirara la canción para evitarle una emoción demasiado intensa. Sin embargo, para la cantante hubo un gesto que hizo que ese momento adquiriera otro valor: su padre reconoció su voz.

“Primero reconoció mi voz, lo que no es poca cosa”, recordó. La enfermedad fue modificando el vínculo cotidiano y también algunos de los momentos que la familia desearía compartir con Omar. Soledad reconoció especialmente la tristeza que le provoca pensar en cuánto disfrutaría su padre de sus nietos.

Al referirse a la canción, admitió que quizás hoy él ya no pueda comprender completamente aquello que intenta decirle. Aun así, Mi Refugio quedó como una forma de agradecer mientras todavía es posible hacerlo.

Un disco en el año de los 30

Vale la pena llega cuando Soledad cumple tres décadas desde aquel comienzo que la convirtió, siendo todavía adolescente, en una de las voces más populares de la música argentina.

El álbum reúne diez composiciones inéditas y abre una nueva etapa artística, pero Mi Refugio introduce también una mirada hacia atrás: al padre que acompañó los primeros viajes, confió en sus hijas y fue parte de una historia familiar inseparable del recorrido profesional de la cantante.

En medio de una situación dolorosa, Soledad encontró en una canción una manera de hablarle. Y aunque hoy Omar quizá no pueda comprender todo aquello que su hija quiso decirle, hubo algo que permaneció reconocible cuando la escuchó: su voz.

Fuente: La Gaceta.