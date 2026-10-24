Falleció Marcelo Trepat, actor de “Drácula, el musical” y “Cabaret”

El actor y cantante Marcelo Trepat falleció este sábado, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, a sus 62 años.

Reconocido por su participación en grandes producciones teatrales, entre ellas Drácula, el musical y Cabaret, estaba radicado en Villa Giardino, Córdoba, desde 2008, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y comenzó a acercarse a la actuación durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22.

Durante su adolescencia formó parte del grupo dirigido por Jorge Sharry y tuvo sus primeras experiencias escénicas junto al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro. En 1991 integró el elenco original de Drácula, el musical.

A lo largo de su carrera, participó en reconocidas producciones del género, como Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese; y Zorba, en la que compartió escenario con Raúl Lavié, entre otros.

Su recorrido artístico también incluyó trabajos destinados al público infantil, como La familia Frankenstein, Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.

En 2008, después de finalizar su participación en Cabaret, Trepat decidió instalarse definitivamente en Villa Giardino, localidad cordobesa que había conocido a través de sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Según recordó la entidad, el artista había comprado un terreno allí en 1997, alentado por Georgina Barbarossa. La asociación expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y colegas.

Fuente: Noticias Argentinas.