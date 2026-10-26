Facundo Moyano se presentó en la audiencia y levantaron la perimetral

Facundo Moyano se presentó hoy en la audiencia para declarar y la Justicia dispuso el cese de la perimetral que le impedía ver a su novia Candela Arizaga.

La audiencia se desarrolló este lunes a partir de las 11.00hs. en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, ubicado sobre la calle Suipacha al 150, y, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, se levantó la medida restrictiva.

"Es una cuestión mediática es porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real", expuso el ex diputado a la salida de la audiencia.

En este marco, anunció que levantaron la perimetral en su contra, dispuesta hace tres meses en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y se mostró contento por la resolución: "Ahora nos podemos ver con normalidad".

La declaración de Moyano estaba prevista para el jueves 22 de octubre, previo a la audiencia de Arizaga, pero su defensa acudió hasta el Juzgado para informar que tenía fiebre, por lo que no podía presentarse, por lo que se determinó la nueva fecha.

Horas después se acercó hasta el edificio judicial la joven, quien durante horas solicitó el cese de la perimetral en contra de Moyano y ratificó que no sufrió violencia de género.

"A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar", expresó la joven tras la audiencia.

Fuente: Noticias Argentinas.