El documental que muestra el “lado B” del Mundial de Qatar llega al Festival de Cine de Mar del Plata.

El documental que indaga en las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que participaron en la construcción de la infraestructura del Mundial de Qatar y expone las vulneraciones de derechos humanos detrás de uno de los mayores acontecimientos deportivos, llegará a la Competencia Argentina de Largometrajes del 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La película, titulada “Detrás de la Pasión”, conecta Argentina, Nepal y Medio Oriente a través de testimonios, investigaciones y material documental que reconstruyen las experiencias de quienes dejaron sus hogares en busca de mejores oportunidades y terminaron enfrentados a condiciones laborales que pusieron en riesgo su dignidad y sus proyectos de vida.

Con dirección de Michael Shusterman y Mason Bowles, la producción contrapone la dimensión global del espectáculo futbolístico con las historias de las personas que trabajaron en la construcción de su infraestructura, muchas de las cuales quedaron relegadas frente a la celebración deportiva.

Narrado por Guillermo Whpei, el documental toma como punto de partida una investigación sobre la situación de los trabajadores migrantes en Qatar y aborda problemáticas como la desigualdad, la migración laboral y las formas contemporáneas de esclavitud. A partir de ese recorrido, plantea una pregunta central: “¿Cuánto estamos dispuestos a ignorar para seguir celebrando?”.

La obra formará parte de la programación del festival marplatense, que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre. Las funciones están previstas para el miércoles 11, a las 10.10 y a las 22.10, y el jueves 12, a las 16.10, en la sala Aldrey 4.

El documental que muestra el “lado B” del Mundial de Qatar llega al Festival de Cine de Mar del PlataFoto: Agencia NA - Gentileza prensaLa investigación que dio origen al proyecto se vincula con el trabajo de Whpei en el campo de los derechos humanos y recibió distintos reconocimientos internacionales, entre ellos la distinción Héroe por los Derechos Humanos 2023, otorgada por Youth for Human Rights International, y la Presea María Látigo 2021, concedida por REDDHI por su labor contra la esclavitud contemporánea.

Fuente: Noticias Argentinas.