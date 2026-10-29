Esteban Prol reemplazará a Antonio Grimau durante la temporada teatral de verano

El actor Esteban Prol se sumará al elenco de la obra de teatro "Votemos", que se reestrenará el próximo 26 de diciembre en la localidad cordobesa de Carlos Paz, como parte de la temporada teatral de verano, en reemplazo del reconocido Antonio Grimau, tras su fallecimiento.

Grimau murió el pasado 19 de octubre, a los 82 años, y, tal como informó la periodista Maru Leone, Prol se sumará al cuerpo actoral que incluye a Andrea y su hija Anna del Boca, con producción de Adrián Suar.

La pieza es la adaptación del cortometraje “Votamos” y se estrenó en abril de 2023, protagonizada por Agustina Cherri y acompañada por grandes figuras: Juan Gil Navarro, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Muriel Santa Ana y Alan Daicz.

El espectáculo aborda las enfermedades mentales y los prejuicios de la sociedad ante las personas que las padecen.

“Votemos” es una comedia sentimental que ofrece un debate sobre la salud mental, los límites de la convivencia y la estigmatización, con humor e ironía. Es la adaptación teatral argentina del cortometraje “Votamos”, nominado a los premios Goya en 2022 y preseleccionado para la “Short List” de los Premios Oscar.

Fuente: Noticias Argentinas.