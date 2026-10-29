Murió Juan Marcelo, el cantante y ex miembro del dúo Juan y Juan

Durante su extensa trayectoria compartió escenarios con figuras como Sandro y Joan Manuel Serrat, y vivió 26 años en Miami produciendo música para artistas internacionales.

El artista multifacético Juan Marcelo murió a los 82 años, así lo informó este jueves la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAAA). Por el momento no se dieron a conocer detalles de su deceso.

El cantante, compositor y exintegrante del popular dúo Juan y Juan, murió este miércoles 28 de octubre, según precisaron desde la asociación en el anuncio,

En tanto, la organización aprovechó el comunicado para destacar la extensa trayectoria artística de Marcelo y su aporte a la música de algunas de las telenovelas más recordadas de la televisión argentina. Además envió sus condolencias a familiares y amistades del artista.

“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina”, expresó la entidad a través de sus redes sociales.

Juan Eduardo Carballo, su compañero en Juan y Juan, con quien compartió décadas de amistad, escenarios y canciones, le dedicó unas palabras de despedida en sus redes sociales.

“Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última... tu mula se empacó”, escribió el artista en la descripción de una fotografía de ambos durante su juventud.

Luego recordó que habían hecho todo juntos, muchas veces sin conocimientos ni técnica, pero impulsados por su vocación. “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca... siempre juntos”.

El recuerdo del artista

Enrique Raúl de Jesús, como se llamaba realmente, nació en 1944 en el partido bonaerense de San Martín. Sus primeros pasos en el arte musical los dio de muy joven. Con su guitarra como acompañante comenzó a recorrer distintos boliches y espacios de la provincia, y fue en la ciudad de Mar del Plata donde encontró su primer trampolín a la fama.

Ahí, entre conciertos en las playas y locales balnearios, conoció a Jorge Marchesini, responsable del programa Sábados de mar y sierra, de Canal 8. Se encontró con Juan Eduardo Carballo, otro joven cantante con quien, tiempo después, formaría uno de los dúos más populares de la época.

Aunque inicialmente actuaban por separado, volvieron a encontrarse en Buenos Aires y comenzaron a componer juntos. Ricardo Kleinman, creador y productor del recordado ciclo radial Modart en la noche, los alentó a presentarse como dúo y sacar discos. Así nació Juan y Juan, una dupla en la que ambos cantaban, componían y alternaban las voces. “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata”, “Un día de calor”, “Hay que alegrar al corazón” y “Ahora que soy libre”, fueron algunos de sus temas más conocidos.

Las composiciones del dúo sonaron en programas como Alta Tensión, Sótano Beat y Sábados circulares, conducido por Nicolás “Pipo” Mancera, y las llevaron a compartir espacios con figuras como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat.

Ya como solista consiguió que su música suene en otras producciones telenovelescas como Rolando Rivas, taxista, protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra; o Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja. En Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó “Eso me pasa por volar” y además participó como actor en el papel de Adrián.

En el cine, junto a Juan Eduardo, participó en El profesor patagónico, película dirigida por Fernando Ayala y protagonizada por Luis Sandrini. Más adelante también formó parte de Ritmo a todo color, de Máximo Berrondo y Cosa de locos, de Enrique Dawi.

Fuera del país su carrera también prosperó. Durante 26 años vivió en Miami, en Estados Unidos, donde se dedicó principalmente a la composición y producción musical para otros intérpretes, entre ellos Isabel Pantoja, José Feliciano, Julio Iglesias y Cristian Castro.

Con el paso del tiempo retomó distintos proyectos en la Argentina y volvió a compartir experiencias musicales con Juan Eduardo. En 2014 ambos colaboraron con Scholas Occurrentes, una iniciativa impulsada por el papa Francisco.

Fuente: Página 12.