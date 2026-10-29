Patrick Stewart, reconocido por su rol como “Profesor X” en X-Men, falleció a los 86 años

El reconocido actor británico Patrick Stewart murió a los 86 años en su hogar, rodeado de sus seres queridos, este miércoles 28 de octubre y la noticia se conoció un día después, según informó su representante Kelly Bush Novak; tras haber sufrido un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

El artista desarrolló una carrera de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, con interpretaciones que lo convirtieron en una figura reconocida internacionalmente, entre ellas el profesor Charles Xavier en la saga “X-Men” y el capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek: La nueva generación”.

La noticia se conoció a través de un comunicado difundido por su entorno, que recordó su trayectoria y destacó su talento para interpretar personajes de distintos géneros. La familia pidió que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al acompañamiento de quienes cuidan a personas con esa enfermedad.

Stewart alcanzó una gran popularidad a partir de 1987, cuando comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek: La nueva generación”, serie que se extendió durante siete temporadas, hasta 1994, y tuvo continuidad en varias películas. Décadas después, volvió a encarnar al personaje en la producción “Star Trek: Picard”, estrenada en 2020.

El actor británico iba a retomar su recordado rol como el profesor Charles Xavier en X-Men en la nueva entrega de Los Vengadores: Doomsday, con un estreno programado para el próximo 18 de diciembre de 2026 y, por el momento, aún aparece dentro del reparto oficial publicado por Disney, a pesar de los rumores de que pospongan el estreno.

En 2000 se incorporó a la franquicia “X-Men” como el profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, líder de un grupo de mutantes que lucha por la convivencia entre humanos y personas con habilidades extraordinarias. Su interpretación se extendió a distintas entregas de la saga y lo convirtió en uno de los rostros más identificables de la adaptación cinematográfica de los cómics de Marvel.

Además, participó en “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (2022), donde retomó el personaje de Xavier, y en producciones como “Logan” (2017), que exploró una etapa diferente de la historia de los mutantes.

Entre sus últimos trabajos se encuentra “Avengers: Doomsday”, la película de Marvel en la que estaba previsto que volviera a interpretar al Profesor X y cuyo estreno se anunció para diciembre de 2026.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart se formó como actor y construyó una parte fundamental de su trayectoria sobre los escenarios. En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, donde permaneció durante años y participó en numerosas obras del repertorio clásico.

Su formación teatral incluyó personajes de William Shakespeare, como Macbeth y Claudio, y también interpretaciones en obras de autores contemporáneos. En 2007 y 2008 protagonizó una versión de “Macbeth” que le valió una nominación al premio Tony.

A lo largo de su carrera teatral también compartió escenario con su amigo y colega Ian McKellen en producciones como “Esperando a Godot”, de Samuel Beckett, y “No Man's Land”, de Harold Pinter.

Lejos de las grandes pantallas, su historia personal estuvo marcada por sus inicios como periodista local en el West Riding Yorkshire County Paper antes de volcarse por completo a la actuación, un camino galardonado que incluyó cuatro películas cinematográficas de Star Trek, múltiples reconocimientos internacionales

En 2010 recibió el título de caballero del Imperio británico por sus servicios a la interpretación. Su trayectoria también incluyó nominaciones a los premios Emmy y Globo de Oro, además de reconocimientos por su labor en teatro y televisión.

Stewart estuvo casado con la cantante y compositora Sunny Ozell, con quien contrajo matrimonio en 2013, y tuvo dos hijos, Daniel y Sophia, de su primer matrimonio con Sheila Falconer.

Fuera de los escenarios, el actor también se involucró en causas sociales. A partir de sus experiencias familiares durante la infancia, se pronunció contra la violencia doméstica y apoyó a organizaciones dedicadas a acompañar a las víctimas. Además, colaboró con iniciativas humanitarias vinculadas con los refugiados y los derechos humanos.

En 2023 publicó sus memorias, “Making It So”, en las que repasó su vida, su formación artística y los distintos momentos de una carrera que lo llevó desde el teatro británico hasta algunas de las franquicias más reconocidas del cine y la televisión.

Fuente: Noticias Argentinas.