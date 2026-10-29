Una subasta de objetos de George Michael generó polémica por el legado del fallecido cantante

La subasta de algunas pertenencias de George Michael, incluida la guitarra que utilizó en el icónico videoclip de "Faith", desató una inesperada disputa familiar, en relación al legado del músico.

La colección, que también incluía discos de oro y platino, programas de giras y cartas, procedía de la colección de la asistente personal del cantante, Siobhan Bailey, quien comenzó a trabajar con Michael en 1984 y siguió siendo su asistente personal durante 20 años.

Bailey falleció en 2014 sin dejar testamento, y los objetos personales pasaron entonces a manos de su marido, del que estaba separada, Ian Belcher, quien los subastó este jueves 29 de octubre a través de Sworders.

Críticas por la subasta de objetos de George Michael

La subasta fue criticada por Gerard, el hermano de Siobhan, quien intentó detener la venta y afirmó que su difunta hermana estaría "horrorizada ante la perspectiva de que se celebrara en su nombre".

Argumentó que todos los objetos eran "sus posesiones personales más preciadas" y especuló que si no hubiera fallecido inesperadamente en 2014, habría hecho un testamento dejando los objetos a sus sobrinos y sobrinas, no a su marido.

Bailey estaba en proceso de divorciarse de Belcher en el momento de su fallecimiento, pero como legalmente seguían casados, él fue considerado su pariente más cercano y heredó los objetos personales.

Belcher puso los artículos a subasta en Sworders bajo el nombre de Bailey, y BBC News informa que esta acción llevó a Gerard a escribir una carta a la casa de subastas, calificándola de "violación de su privacidad", "uso indebido del nombre de mi hermana" y "sumamente vergonzosa". También insistió en que se eliminara el nombre de Bailey de la subasta y se incluyera el de Belcher en su lugar.

Gerard afirmó entonces que la subasta era un intento de Belcher de "sacar provecho" y que su hermana habría querido que los artículos "se hubieran quedado con su familia y que nunca los hubiéramos vendido".

Guy Schooling, subastador de Sworders, declaró a Guitarist que Belcher quería vender los artículos porque "no podían quedarse en el garaje para siempre" y "se habrían deteriorado".

El artículo más codiciado de la subasta fue la guitarra que Michael tocó en el famoso videoclip de "Faith" de 1987, y que posteriormente regaló a Bailey. Se preveía que alcanzaría un precio de entre 60.000 y 120.000 libras esterlinas, pero superó con creces esa cifra al venderse esta mañana por 180.000 libras (más de u$s240.000).

Entre los demás artículos se incluían un disco de oro de "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham!, que se vendió por 4.500 libras (más u$s6.000), un premio entregado a Michael por el Ayuntamiento de Málaga, una copia firmada del EP "Five Live" de Queen, propiedad de Michael, y más.

Michael falleció el día de Navidad de 2016 a la edad de 53 años.

Fuente: Ámbito.