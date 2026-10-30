Airbag cerrará 2026 con un nuevo show en River: cuándo salen a la venta las entradas

La banda de los hermanos Sardelli confirmó una nueva presentación en el estadio Monumental para el viernes 11 de diciembre. Será su sexto River y marcará el cierre de un año atravesado por estadios agotados y una extensa gira internacional.

Airbag volverá al estadio Monumental de River Plate para despedir 2026 con uno de los conciertos más importantes de su calendario. La banda encabezada por los hermanos Sardelli se presentará el viernes 11 de diciembre, luego de la reprogramación del show que inicialmente estaba previsto para octubre.

La fecha será el sexto River de la banda y se inscribe en una etapa de fuerte crecimiento de convocatoria. Desde sus primeras dos presentaciones en el Monumental, realizadas en mayo de 2025, Airbag convirtió al estadio en uno de los escenarios centrales de sus últimos años.

A esos cinco River con entradas agotadas se sumaron durante mayo de 2026 cuatro conciertos en el estadio de Vélez, también con localidades vendidas en su totalidad. Con la nueva presentación de diciembre, el grupo llegará así a diez shows en grandes estadios de Buenos Aires en un período de aproximadamente un año y medio.

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 2 de noviembre a las 14 y permitirá adquirir entradas en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de esa entidad.

La venta general se habilitará el martes 3 de noviembre, también desde las 14, para todos los medios de pago.

En ambos casos, los tickets podrán adquirirse a través de All Access.

El show en River llegará después de un año de intensa actividad para Airbag. La gira El Club de la Pelea 2026 incluyó más de veinte conciertos y presentaciones en siete países.

El recorrido comenzó en abril con estadios agotados en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. Luego llegaron las cuatro noches en Vélez y una etapa internacional que llevó a la banda por ciudades de España, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.

Entre las presentaciones de este año también estuvieron Barcelona y Madrid, dos funciones en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, el estadio de Central Córdoba en Rosario y el estadio de Belgrano en Córdoba. Estos dos últimos conciertos reunieron, en conjunto, a más de 60.000 personas.

La gira todavía tiene por delante nuevas fechas en Paraguay, Perú y Bolivia antes del regreso al Monumental.

Nuevas canciones y otra etapa

Mientras continúa con los shows, Airbag comenzó a mostrar parte del material que dará forma a El Club de la Pelea II. Hasta el momento presentó Blues del Infierno, Asuntos Pendientes y Reptiles, canciones que ya fueron incorporadas al repertorio en vivo. También adelantó un fragmento de Epifanía, otro de sus próximos lanzamientos.

Este nuevo período llega después de El Club de la Pelea I, octavo álbum de estudio del grupo, que superó los 300 millones de reproducciones y logró ubicar seis de sus canciones dentro del Top 50 durante sus primeras 24 horas de publicación.

Para el concierto del 11 de diciembre, Airbag prepara una producción de gran escala, con una puesta visual especialmente diseñada para el Monumental y un repertorio que combinará canciones de distintas etapas de su carrera con el material más reciente.

El sexto River será, además, el cierre de un 2026 en el que la banda amplió su recorrido fuera del país y consolidó una convocatoria que en los últimos dos años la llevó repetidamente a algunos de los estadios más grandes de Argentina.

Fuente: Ámbito.