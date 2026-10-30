Ricardo Montaner presenta “La familia”, un reencuentro con la gaita zuliana

El cantante Ricardo Montaner presentó “La familia”, su nueva canción, en la que se aleja momentáneamente de las baladas románticas para reencontrarse con la gaita zuliana, un género tradicional de Venezuela ligado a sus orígenes musicales y a los recuerdos de su infancia en Maracaibo.

El lanzamiento representa un homenaje a la ciudad venezolana donde el artista creció y comenzó a desarrollar su vínculo con la música, pese a haber nacido en Argentina. A través de este género folclórico, Montaner recupera los sonidos y las tradiciones de una etapa que marcó su identidad personal y artística.

La gaita zuliana es una de las expresiones musicales características de Maracaibo y suele estar asociada con las celebraciones populares, los encuentros familiares y el sentido de pertenencia. En ese contexto, el nuevo tema también pone el foco en la familia, un eje presente en la vida personal del cantautor.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Montaner construyó una carrera que trascendió fronteras y generaciones, principalmente a partir de sus baladas románticas. En esta oportunidad, propone un acercamiento a otra tradición musical y conecta su presente artístico con sus primeros años en Venezuela.

“La familia” ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y cuenta con un videoclip que acompaña el lanzamiento.

Fuente: Noticias Argentinas.