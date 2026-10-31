Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat en San Telmo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya son marido y mujer. La pareja dio el sí este sábado al mediodía en Casa Carlos, una casona de San Telmo que se convirtió en el altar para que sus seres queridos y amigos más íntimos sean testigos de su amor.

Los enamorados eligieron una fecha muy especial para dar otro paso en su relación. Este 31 de octubre no es nada casual, ya que se conocieron en una fiesta de Halloween hace tres años.

En las últimas horas desde la cuenta de X FandomAguerrid viralizaron la foto de la ceremonia de casamiento que hicieron al aire libre, en un jardín rodeado de abundante vegetación.

La postal muestra a los novios en el centro de la escena, tomados de la mano y rodeados por sus invitados, que los acompañan con aplausos y gestos de emoción.

Lali luce un vestido blanco largo, de caída fluida y con una cola que se extiende sobre el césped, mientras que el novio lleva un traje beige claro.

El espacio está ambientado con sillones, mesas bajas, alfombras persas y grandes sombrillas blancas que aportan un estilo sofisticado y relajado. También se destaca un sector decorado con flores blancas.

“Me caso, taradas”, gritó la artista en su último show en River. Su frase, llena de humor y sarcasmo, se debió a la negativa que durante años había sentido hacia el matrimonio.

“Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche”, había dicho en LAM (América).

En una entrevista reciente, la cantante aseguró que muchos fanáticos estaban convencidos de que iba a casarse con un vestido despampanante. Sin embargo, eso no estaba en sus planes.

“A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar. Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó ante Frontera.

Fuente: TN.