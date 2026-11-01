Emanuel Noir interpretó el Himno de Concepción del Uruguay en el homenaje a Urquiza

Emanuel Noir interpretó el Himno de Concepción del Uruguay este domingo en su ciudad.

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, interpretó este domingo junto al Coro Estable Municipal el Himno de Concepción del Uruguay, durante el acto y desfile realizado en Plaza Ramírez en homenaje al general Justo José de Urquiza, a 225 años de su nacimiento. La participación del cantante fue uno de los momentos destacados de una jornada que reunió a vecinos, instituciones, fuerzas de seguridad y agrupaciones militares.

Emanuel Noir volvió a encontrarse este domingo con el público de su ciudad natal, esta vez en un escenario muy diferente al de los grandes recitales que protagoniza junto a Ke Personajes.

El músico interpretó el Himno de Concepción del Uruguay acompañado por el Coro Estable Municipal, en el marco del homenaje al general Justo José de Urquiza realizado en la histórica Plaza Ramírez.

La participación de Noir había sido anunciada como uno de los momentos especiales de la celebración y concentró la atención del público que se acercó a acompañar el desfile y las distintas instancias de la jornada.

Para el cantante significó además entonar el Himno de la ciudad donde nació y comenzó su historia, antes de alcanzar con Ke Personajes una proyección que lo llevó a escenarios de Argentina y otros países.

La interpretación se dio en medio de una conmemoración especialmente significativa para Concepción del Uruguay, que recordó los 225 años del nacimiento de Urquiza. La ciudad transita además el año del bicentenario de su elevación al rango de ciudad y de los 175 años del Pronunciamiento del 1° de mayo de 1851.

La celebración reunió en torno a Plaza Ramírez a delegaciones educativas, organizaciones civiles, fuerzas de seguridad y efectivos de distintas unidades militares.

Entre ellos participaron integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo y del Regimiento de Infantería 1 Patricios, además de agrupaciones del Ejército Argentino y bandas de música que acompañaron el desarrollo del acto y el posterior desfile.

La propuesta formó parte de la Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza, que incluyó diferentes actividades históricas, culturales y artísticas destinadas a recuperar la figura y el legado del primer presidente constitucional de la Confederación Argentina.

En ese marco, la presencia de Emanuel Noir aportó una imagen particular a la jornada: el líder de Ke Personajes, uno de los artistas entrerrianos con mayor proyección de los últimos años, cantando junto al Coro Estable Municipal el Himno de su propia ciudad ante los vecinos reunidos en Plaza Ramírez.