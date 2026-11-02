Abel Pintos, Luciano Pereyra y Jairo participarán de las actividades por la visita de León XIV

Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo y Jorge Rojas integran la primera lista de músicos que participarán de las celebraciones previstas en noviembre.

La programación artística reunirá a referentes del folklore, la música popular y agrupaciones religiosas. Más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones previstas del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen son algunos de los artistas confirmados para las actividades que acompañarán la visita del papa León XIV a la Argentina. La organización difundió una primera nómina de participantes y anticipó que se sumarán nuevos nombres a los encuentros y celebraciones religiosas.

La propuesta incluirá solistas, conjuntos de música popular, agrupaciones de danza y coros. Según informaron los organizadores, más de 600 coristas y 200 músicos intervendrán en las celebraciones litúrgicas, dentro de una agenda que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Abel Pintos se presentará el lunes 9 durante la visita del pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El cantante estará acompañado por el coro de la institución, en el encuentro con los residentes y el personal que trabaja en la atención de personas con discapacidad.

Ese mismo día, la previa y la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, contarán con Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. Agustín Day, en tanto, participará del encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

El martes 10, la programación tendrá actividades en Córdoba y Buenos Aires. Jairo y Jorge Rojas integrarán la propuesta musical vinculada con la celebración en la capital cordobesa. También fueron anunciados José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Por la noche, el Monumento de los Españoles recibirá el encuentro con jóvenes, con las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez. Sofía Martínez e Ignacio Girón estarán a cargo de la conducción, y también participarán Alan Madanes, Lucas Rodríguez y bailarines.

Luciano Pereyra será una de las figuras de las actividades previstas para el miércoles 11 en Luján, su ciudad natal. La programación incluirá además a Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

El itinerario difundido por el Vaticano establece que León XIV llegará al país el domingo 8, procedente de Montevideo. Durante su estadía mantendrá encuentros institucionales, sociales y religiosos. Tras la misa del miércoles 11 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, partirá hacia Perú para continuar su gira sudamericana.

Fuente: Ámbito.