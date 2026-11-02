Cómo le fue a la película de Wanda Nara en el cine: cuántos espectadores la vieron

Se conocieron los números que realizó el debut actoral de la conductora Wanda Nara en "¿Quieres ser mi hijo?", la comedia romántica que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que está disponible en cines argentinos.

El film se estrenó el pasado jueves 22 de octubre de 2026 y tuvo un desempeño moderado, acumulando poco más de 21.000 espectadores en sus primeros diez días en cartelera.

A pesar de ser nueva en la actuación y en el mundo del cine, la mediática logró cautivar al público argentino durante el primer fin de semana de su estreno, en el que vendió alrededor de 14.000 tickets y logró ubicarse momentáneamente en el top 5 de lo más visto.

En su primera semana en cartelera, la película dirigida por Hernán Guerschuny acumuló al menos 17.823 entradas vendidas, pero su mejor día fue el sábado 24 de octubre, cuando convocó a 4.808 espectadores, de acuerdo con las mediciones de Ultracine.

La película de Wanda Nara, en picadaA pesar de haber logrado un buen inicio en taquilla, la audiencia no acompañó a la mediática durante el resto de estos días y la película terminó descendiendo exponencialmente. Su peor desempeño fue el lunes 26 de octubre, día en el que registró un piso de solo 1.026 espectadores.

Hasta el día de la fecha, el film de Wanda acumula un total de 23.017 entradas vendidas y se posiciona en el puesto número 9 de las películas más vistas en Argentina.

Fuente: Noticias Argentinas.