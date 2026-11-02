La entrerriana Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki, familiares y amigos

La cantante nacida en Nogoyá compartió imágenes de un festejo íntimo, con una cena, dos cambios de vestuario y momentos junto a sus padres. Su cumpleaños también coincidió con el lanzamiento de una nueva canción.

Emilia Mernes cumplió 30 años el jueves 29 de octubre y celebró con una reunión que tuvo a sus afectos como protagonistas. La artista entrerriana, nacida en Nogoyá en 1996, estuvo acompañada por su pareja, Duki, sus padres y un grupo de amigos cercanos. A través de Instagram, mostró distintas postales de la noche.

La ambientación combinó velas rojas, flores oscuras y una mesa decorada en tonos vino. Entre los registros del encuentro hubo fotografías con el rapero y escenas familiares, como el beso que sus padres, Pedro Mernes y Gabriela Rueda, le dieron al mismo tiempo en las mejillas.

El vestuario también tuvo su lugar en la celebración. La cantante eligió dos conjuntos con predominio del negro: un body de escote corazón, acompañado por un collar de piedras y un abrigo blanco, y un minivestido con plumas, encaje y transparencias. Las fotografías alternaron esas producciones con momentos de la cena y el encuentro con sus invitados.

Para soplar las velitas, Emilia se acercó a una torta rectangular cubierta de crema y frutillas, que formó parte de una mesa dulce con distintas preparaciones. Entre los amigos que participaron estuvieron Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino.

La fecha reunió, además, una celebración personal y una novedad musical: el mismo día de su cumpleaños, la intérprete nogoyaense presentó “Bodypainting”, su nuevo sencillo. Así, mientras compartía con sus seguidores las imágenes del festejo, también sumó una canción a su repertorio.

Fuente: Infobae, TN.