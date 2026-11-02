Las películas y series que se estrenarán en noviembre en Netflix

Netflix dio a conocer las películas y series que llegan este mes a la plataforma.

Netflix, plataforma líder de streaming en Argentina, dio a conocer el listado de series y películas que se estrenarán este mes en Latinoamérica. Entre los estrenos de clásicos para toda la familia, también habrá una sección especial de proyectos inspirados en la Navidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el catálogo de noviembre cuenta con el estreno de 15 series, 32 películas y la transmisión en vivo del enfrentamiento de Packers vs. Rams de la NFL.

Cuáles son las series que se estrenan en noviembre

Entre los títulos destacados se encuentran "El crimen de Pazos", una serie criminal inspirada en el caso real "Aniceto", un femicidio ocurrido en mayo de 2015 en la localidad gallega de Verín y las primeras tres temporadas de "Will Trent: Agente especial", la exitosa serie inspirada en las novelas de Karin Slaughter.

3 de noviembre: Will Trent: Agente especial (Temporadas 1, 2 y 3)

4 de noviembre: Elf on the Shelf: Videos cortos (Temporada 1 y 2)

5 de noviembre: Palomas negras (Temporada 2)

6 de noviembre: Palacio

9 de noviembre: Fargo (Temporadas 1, 2, 3 y 4) y Power (Temporadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

10 de noviembre: El plan del diablo (Temporada 3)

11 de noviembre: El cuerpo / La ley de Alicia: Parte 1

12 de noviembre: La emperatriz (Temporada 3)

13 de noviembre: El crimen de Pazos

14 de noviembre: Máscara

15 de noviembre: Black Butler

18 de noviembre: Sword Art Online (Sword Art Online y Sword Art Online II)

19 de noviembre: Los altruistas

23 de noviembre: Fargo (Temporada 5)

26 de noviembre: Fool Night

¿Cuáles son las películas que se estrenan este mes?

La plataforma distribuyó la lista de películas a estrenar, con títulos de drama, acción, aventura, animación y hasta un especial de proyectos de Navidad, de cara a las fiestas de fin de año. Entre los films más esperados están las comedias infantiles "Sing 1 y 2", "Cómo entrenar a tu dragón" y "Mi villano favorito 4".

Ayer, 1 de noviembre: Sing: ¡Ven y canta!, Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!, Destino final: Lazos de sangre, My Hero Academia: Two Heroes (la película), Locos de ira e Intriga.

3 de noviembre: Mike Tyson: Return of the Mike

4 de noviembre: La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta 🎄

5 de noviembre: Transformers (La venganza de los caídos, El lado oscuro de la luna, La era de la extinción, El último caballero)

6 de noviembre: Misión Imposible (Nación secreta, Destino final, El Club del Pie Izquierdo)

8 de noviembre: Scream 7

9 de noviembre: Un buen abogado

10 de noviembre: El Grinch

11 de noviembre: Góspel de Navidad

12 de noviembre: El intercambio navideño, Lara Croft: Tomb Raider

13 de noviembre: El expreso polar

15 de noviembre: Dr. Seuss' El Grinch, Mi villano favorito 4

17 de noviembre: Oblivion: El tiempo del olvido, Cómo proteger a una estrella, La isla siniestra

18 de noviembre: 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

20 de noviembre: Hermanastras, Elf: El duende

25 de noviembre: The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra

26 de noviembre: Sonría

27 de noviembre: El niño, Quasimodo el alma de París, Ni en tu casa ni en la mía, Sonic: La película

30 de noviembre: Foxcatcher, Esposos, amantes y amigos

Fuente: Noticias Argentinas.