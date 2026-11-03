“Estás más indignados por el tamaño de la torta que porque salen a ‘cazar trans’”: Lali Espósito

La cantante Lali Espósito sostuvo que algunos medios de comunicación están “más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis”, en referencia a un ataque contra mujeres trans que trabajaban en la vía pública en los bosques de Palermo, y cuestionó el silencio sobre el episodio.

La artista publicó un mensaje en sus historias de Instagram, donde apuntó contra la cobertura que recibió su casamiento con Pedro Rosemblat y la repercusión que generó la torta de nueve pisos diseñada por el pastelero Damián Betular, en contraste con la difusión de las agresiones contra el colectivo trans.

“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio”, apuntó la cantante en su descargo.

El episodio al que hizo referencia ocurrió el lunes 2 de noviembre por la noche en los bosques de Palermo, en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona.

Los atacantes les arrojaron palos, ramas, piedras, conos de tránsito y hasta una cubierta, mientras las insultaban y filmaban las agresiones para luego compartirlas en redes sociales. Las imágenes que circularon muestran a los jóvenes mientras hostigaban a las trabajadoras sexuales y se burlaban de ellas. De acuerdo con los testimonios difundidos, las víctimas primero recibieron provocaciones y, cuando intentaron responder verbalmente, los agresores regresaron en grupo para atacarlas.

Tras el episodio, vecinos y automovilistas alertaron a la Policía, cuyos efectivos llegaron al lugar cuando los involucrados ya se habían retirado.

Por su parte, la repercusión sobre la torta de casamiento de Espósito y Rosemblat comenzó después de la celebración que realizaron el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo. El pastel, elaborado por Damián Betular, tenía nueve pisos y fue una sorpresa para la cantante.

Fuente: Noticias Argentinas.