Florencia Peña celebró su llegada a “Chicago” y destacó que completará una trilogía de Bob Fosse

La actriz Florencia Peña se pronunció sobre su próximo coprotagónico en “Chicago: el musical” en el Teatro El Nacional a partir de mayo de 2027 y celebró que el proyecto le permitirá completar una trilogía de obras emblemáticas del coreógrafo y director estadounidense Bob Fosse, junto con “Sweet Charity” (2006) y “Cabaret” (2019).

“Acá me ven, cumpliendo sueños. Me faltaba Chicago para completar esta trilogía del amor”, escribió la artista en una publicación de Instagram, donde expresó su felicidad por el nuevo desafío profesional.

En ese sentido, Peña sostuvo que se siente frente a una oportunidad que la impulsa nuevamente a estudiar, trabajar y superarse: “Tengo una felicidad que no cabe en mí. Seré, por ahora, la única actriz en el mundo en protagonizar las tres obras más icónicas de Bob Fosse”, afirmó la intérprete, quien también agradeció a sus maestros y a las personas que confiaron en ella a lo largo de su carrera.

La actriz compartió además un repaso por los distintos espectáculos teatrales en los que participó, entre ellos “Grease”, “Sweet Charity”, “Cabaret”, “Mamma Mia!” y “Pretty Woman”.

La versión argentina de “Chicago” tendrá también como protagonista a Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda!, quien interpretará a Velma Kelly, mientras que Peña estará en la piel de Roxie Hart. La producción estará a cargo de Preludio, Kuarzo y Pampa Films.

La dirección será de Mariano Demaría, con coreografía de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer-Wolf. El proyecto marcará, además, el debut de Gattas en el teatro comercial.

La obra, uno de los grandes clásicos de Broadway, llegará por cuarta vez a la Argentina. Su primera adaptación local se realizó en 1977, con Nélida Lobato y Ámbar La Fox; luego tuvo versiones en 2001, protagonizada por Alejandra Radano y Sandra Guida, y en 2011, con Natalia Cociuffo y Melania Lenoir.

El estreno está previsto para mayo de 2027 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, sobre la avenida Corrientes.

Fuente: Noticias Argentinas.