Julieta Prandi habló sobre su separación: "Emanuel no se enteró por redes"

La actriz Julieta Prandi volvió a referirse a su separación del músico Emanuel Ortega, tras terminar abruptamente su relación después de siete años juntos y a un mes de haber pasado por el altar.

Prandi retomó su trabajo como panelista radial en La 100 tras regresar al país de su "luna de miel" en Brasil, a la que viajó junto a un amigo. En la salida, habló con los medios y le puso punto final a las versiones que circulan sobre su separación.

"Estoy bien. Contenta de volver a mi trabajo a la radio, que es algo que me hace sentir feliz", declaró sobre su estado de ánimo luego de que el escándalo sobre su separación haya bajado. En ese sentido, reconoció que le "es difícil" transitar esta nueva etapa como soltera: "Por supuesto, como cualquier persona que se separa después de seis años, una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso".

Al ser consultada sobre las versiones que circularon —entre ellas un supuesto affair con Josefina Lynch y Mariana Marx—, la actriz dijo "no importarle" las especulaciones de los medios televisivos. Asimismo, se negó a dar declaraciones sobre lo que sucedió entre ella y Ortega: "Él y yo sabemos lo que pasó".

Solo aprovechó el espacio para aclarar que el músico no se enteró del quiebre del vínculo por su historia, como se mencionó en SQP: "Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo. Nada más".

Tambien se refirió a las múltiples personas, allegadas a su expareja, que salieron a opinar sobre su relación y sus actitudes en pareja, entre ellas, sobre las declaraciones de Juan Alberto Mateyko. El amigo de la familia Ortega posteó una foto en apoyo a Emanuel y apuntó contra Prandi públicamente.

Sobre ello, dijo: "No merece mi opinión. Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad merece mi más profunda lástima".

Asimismo, Prandi se dirigió a quienes opinaron libremente sobre ella: "Todo lo que tengo para decir es eso: me separé, estoy transitando mi duelo, vuelvo a trabajar, estoy feliz de volver a trabajar y nada, me parece que todos los que salieron a opinar, a tergiversar, a especular, están completamente desubicados".

"Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó. Me parece que cada uno debería llamarse a silencio", cerró luego de confesar que aún no inició el trámite legal de divorcio, pero que lo hará en cualquier momento.

Fuente: Noticias Argentinas.